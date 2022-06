Amici, il complesso di Carola Puddu: il diktat sulla diminuzione del seno

L’ex allieva del talent di Canale Cinque racconta come procede la sua carriera e svela il complesso di cui è stata vittima in passato

Carola Puddu, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata su YouTube sul canale Lea Ballerina, ha raccontato il percorso intrapreso dopo l’esperienza nel talent show di Canale Cinque, svelando anche le difficoltà riscontrate in passato nella danza, un ambiente ferreo e parecchio esigente. La ragazza, nonostante non sia riuscita a raggiungere la finale nel programma, ha comunque avuto la possibilità di firmare un contratto importante, venendo scelta per il ruolo di protagonista in Giulietta e Romeo, una produzione del Balletto di Roma che aprirà i battenti il prossimo ottobre.

Prima di approdare ad Amici, Carola ha studiato all’accademia de l’Opera di Parigi. All’epoca fu vittima di un brutto infortunio al ginocchio che l’ha segnò anche dal punto di vista psicologico. “Ho fatto un percorso terapeutico perché è stato un trauma e avevo comunque sempre paura di farmi sempre male”, ha spiegato la giovane. Sempre in quel periodo dovette anche combattere con un complesso riguardante il suo aspetto fisico. Complesso nato per alcune discutibili affermazioni esternate da una sua insegnante.

“Per una questione ormonale – ha raccontato l’ex allieva di Maria De Filippi – presi due taglie di seno. Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle. Questo è stato il mio grande complesso”.

Nel corso della chiacchierata la danzatrice ha anche parlato del rapporto avuto ad Amici con la maestra Alessandra Celentano che ha sempre creduto in lei. In particolare la ragazza ha sottolineato come l’inflessibilità della prof sia stata per lei un valore aggiunto:

“La maestra veniva almeno una o due volte per ogni pezzo per vedere tutto. Io la volevo sempre in prova perché mi metteva in riga. Con lei non potevo fare commenti, come col maestro (Alberto Montesso, ndr). Lei però mi ha capito, ha capito subito che io sono un po’ fissata”.

Carola Puddu e Luigi Strangis, un amore mai sbocciato

Carola, nel corso dell’intervista, non ha invece parlato di Luigi Strangis. Con il cantante ha avuto un legame speciale all’interno della scuola. Al momento dell’eliminazione, la Puddu si è dichiarata al ragazzo, confidando di essersi innamorata di lui. Il musicista, però, non ha ricambiato, limitandosi a dire alla danzatrice di volerle molto bene ma che non era intenzionato a dare vita ad una love story con lei.

Finito il programma, molti fan speravano che Strangis, a bocce ferme e a mente fredda, avrebbe cambiato idea. E invece non c’è stata alcuna sorpresa: il cantante ha ribadito a più riprese di volersi concentrare soltanto sulla musica e che con Carola, oltre all’amicizia, non ci sarebbe stato altro. E così è stato!