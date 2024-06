Amici, il cantante record di vendite di tutte le edizioni: cifra assurda!

I ragazzi che hanno partecipato a quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi hanno da poco rilasciato i loro EP che stanno promuovendo in giro per l’Italia con gli in store nelle principali città. Nessuno, tuttavia, si trova attualmente nella top 10 delle vendite della classifica FIMI. Ma quanto hanno venduto gli altri cantanti lanciati dal talent show di Canale 5? Scopriamo insieme quali sono stati i risultati di tutti i talenti passati per la scuola di Amici e chi tra loro ha avuto maggiore fortuna nel mercato discografico.

Da poco è terminata l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ed i ragazzi hanno pubblicato i loro primi EP. Il talent show va in onda a partire dal 2001. Nelle sue prime edizioni si chiamava Saranno Famosi, poi nel 2003 ha cambiato nome in Amici per evitare confusione con l’omonima serie televisiva. Il programma ha lo scopo di lanciare nuovi talenti nel mondo della danza, del canto e, nelle prime stagioni, anche della recitazione. Fino ad oggi sono stati numerosi i cantanti usciti dal programma ad aver ottenuto un grande successo, altri invece sono rimasti maggiormente nell’oblio.

Ma chi tra tutti è quello che ha ottenuto un maggior numero di vendite? Stando ai risultati delle classifiche FIMI si tratta di Irama, vincitore della diciassettesima edizione di Amici. Il cantante ha recentemente superato grazie ad il suo featuring con Rkomi “Luna Piena” i 4 milioni di copie certificate tra album, singoli e feat, confermandosi l’artista di maggior successo lanciato dal talent. Ad oggi Irama conta precisamente ben 51 dischi di platino e 4 dischi d’oro. A settembre uscirà anche il suo nuovo disco d’inediti.

Stando ai risultati FIMI fino al mese di marzo, a seguire sul podio Irama sono due donne. Stiamo parlando nello specifico di Annalisa, al secondo posto nella classifica delle vendite, e di Alessandra Amoroso che si aggiudica invece la medaglia di bronzo. A seguire troviamo Elodie, Sangiovanni ed Emma. La vincitrice dell”edizione dello scorso anno Angelina Mango si trova invece al nono posto della classifica delle vendite totali, preceduta dal gruppo The Kolors, capitanato da Stash.