Amici, i giudizi del professionista sul Serale: un prof bocciato, chi è

Ieri 18 febbraio è andata in onda la prima puntata del Serale di “Amici di Maria De Filippi”. In questo debutto, sono stati presentanti i tre nuovi giudici – Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi – insieme alle squadre capitanate da: Zerbi – Celentano, Cuccarini – Emanuel Lo, Todaro – Arisa. Nel corso della serata si sono esibiti, poi, i 15 cantanti e ballerini del talent e due di loro hanno dovuto lasciare per sempre la Scuola di Amici. Insomma, è stata una puntata ricca di sorprese e sfide. Anche quest’anno non poteva mancare il commento di uno degli ex ballerini professionisti del programma, Fabrizio Prolli. Il coreografo ha lavorato nella trasmissione per tanti anni, quando lavorava al fianco dell’ex moglie Veronica Peparini. Fabrizio ha aperto da tempo una rubrica sul suo profilo Instagram intitolata “Momento prof”, dove commenta le puntate e le esibizioni di Amici. Dunque, come di consueto, sono arrivati oggi 19 marzo i pareri sulla prima puntata del Serale.

I giudizi dell’ex ballerino di Amici

Il ballerino ha giudicato positivamente tutti i ballerini di questa 22esima edizione, sostenendo che quest’anno il livello è talmente alto che i ragazzi riescono a valorizzare anche coreografie mediocri. In particolare, non ha apprezzato il pezzo assegnato a Maddalena e Isobel per il guanto di sfida, considerandolo ‘tremendo’. Per quanto riguarda la prima eliminata, Megan Ria, ha dichiarato che ieri non sono state mostrate a pieno le sua capacità. Tra il resto dei ballerini, ammira molto Isobel che, secondo lui, vincerà la categoria. Inoltre, considera Samu il più bravo nell’hip hop, superando i compagni Alessio e Gianmarco, e apprezza particolarmente Maddalena. Dopodiché, tra i coreografi della trasmissione, ottiene il primato Angelo Recchia, ballerino professionista del programma da diversi anni.

Spazio poi ai giudizi per i professori. Fabrizio ha dichiarato di trovarsi d’accordo principalmente con le opinioni di Alessandra Celentano e Emanuel Lo, con cui è anche amico da diversi anni e per cui nutre una grande stima. Non si può dire lo stesso di Raimondo Todaro, che è l’insegnante con cui si ritiene meno affine e crede anche che sia il meno versatile tra i tre professori di danza della Scuola. Insomma, una bocciatura piena per l’esperto di danze latino americane.