Amici, Holden in radio: frecciatina a Sarah “Vediamo che risponde”

Holden, uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, è stato recentemente ospite a Radio Deejay per un’intervista a “Say Waaad?”. Durante la sua chiacchierata con lo speaker Michele ‘Wad’ Caporosso, il cantante ha lanciato una provocazione nei confronti della vincitrice del programma Sarah Toscano. Scopriamo nel dettaglio che cosa le ha detto e per quale motivo.

Holden, nome d’arte di Joseph Carta, è stato recentemente ospite a Radio Deejay per un’intervista nel programma “Say Waaad?”. Come accade spesso durante le trasmissioni, gli ascoltatori inviano dei messaggi alla redazione che vengono poi letti in diretta. Il talento di Amici non ne è stato esente e molti di questi riguardavano Sarah, vincitrice del talent, con cui si vocifera da tempo abbia una relazione segreta. I due hanno più volte smentito il flirt ma, invece di spazientirsi dinanzi l’insistenza di alcuni, Holden ha voluto reagire con ironia. Il cantante ha difatti pensato di stuzzicare la sua collega in diretta.

Holden stuzzica Sarah in diretta

In particolare Michele ‘Wad’ Caporosso, leggendo i vari messaggi arrivati in radio, ha ricordato al cantante come anche Sarah sarebbe stata sua ospite il giorno seguente. Ha quindi provocato il ragazzo, invitandolo a porre lui una domanda alla vincitrice di Amici.

Qui di seguito quanto detto dallo speaker al suo ospite:

Non ti chiedo niente su di lei, l’ho già fatto a microfoni spenti. Quindi io so tutto, seguitemi su Instagram per sapere. Ma dato che domani viene Sarah… la prima domanda a lei dimmela tu!

Holden è stato immediatamente al gioco e ha risposto alla provocazione di Michele ‘Wad’ Caporosso con un sorrisetto.

Nello specifico queste sono state le parole del cantante di Amici:

Chi è l’artista che più stimi, oltre te, della scuola di Amici? Vediamo che dice.

Molto probabile che il ragazzo speri che la collega risponda facendo il suo nome. Non resta che seguire l’intervista di Sarah a “Say Waaad?” su Radio Deejay per capire quale sarà la sua risposta. Intanto sui social i fan dei due stanno già provando ad indovinare cosa potrebbe rispondere. In molti hanno chiaramente pensato subito a Holden, portando quindi avanti un gossip che va avanti dalle ultime puntate del programma.

Durante la sua intervista a “Say Waaad?” il cantante ha poi spiegato ai microfoni di Radio Deejay come sia nata la collaborazione tra lui e Sarah Toscano per il suo brano “Ossidiana” e su perché, tra tanti allievi della scuola di Amici, abbia scelto proprio lei.