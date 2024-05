Amici, Gruber scandalizza i social: “Oscenità alle 4 di pomeriggio”

Pomeriggio di fuoco ad Amici. La striscia quotidiana del talent show di quest’oggi, giovedì 2 maggio, ha attirato diverse critiche sui social, per un discorso alquanto scottante. Ospite speciale della puntata è stata Lilli Gruber, che ha presentato agli allievi di Maria De Filippi il suo nuovo libro, le cui intenzioni sono chiare già dal titolo: “Non farti fottere. Come il supermercato del p*rno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali“.

L’oggetto del testo è palese: il libro è un’inchiesta giornalistica sul mercato del s***o online, cui i giovanissimi sono profondamente addicted. La giornalista ha intavolato coi protagonisti del talent una conversazione molto interessante sul tema, che loro hanno apprezzato (salvo qualche sguardo perso di alcuni ragazzi, come Sarah, che non si riusciva a capire se fosse più annoiata o imbarazzata). Il suo intervento ha toccato argomenti ‘caldi’ e delicati, dalla falsa immagine della sessualità che la p****grafia promuove fino al tristemente noto st*pro di gruppo di Palermo.

Amici, daytime ‘hot’: pioggia di critiche dai social

È senza dubbio imbarazzo reale quello che hanno provato diversi telespettatori, che su X hanno manifestato un certo fastidio. Un fanclub di Amici, ad esempio, commenta così l’accaduto: “Immagino i bambini che seguono Amici e hanno la tv accesa in questo momento”. Oppure Valentina, che scrive: “Scusate ma Piersilvio l’altra volta ha bannato l’espressione pene d’amore a Uomini e Donne e poi parlano di p*rno ad Amici“. Fortunatamente, c’è anche chi invece applaude l’iniziativa della giornalista e, al contrario, sostiene che una simile informazione andrebbe introdotta nelle scuole, prima che in televisione.

Oltre a questo approfondimento, la puntata ha dato spazio anche alla carrellata di nuovi singoli dei ragazzi di Amici. Giudicati da Wad di Radio Deejay, Petit si è esibito col suo pezzo “Mammamì”, Sarah con “Sexy magica”, Holden con “Randagi”, Mida con “Que Pasa” e Martina con “Niente come te”. Il dj ha espresso il suo gradimento per le canzoni, definendo in particolare quelle di Petit e di Mida delle “vere e proprie hit estive“. Anche il singolo di Sarah, che pare sia molto piaciuto anche a Holden, ha riscosso giudizi positivi. Meno buono il commento sulla canzone di Martina: secondo Wad si tratta di un pezzo difficile e poco in linea con l’attualità.