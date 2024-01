Amici, gravi accuse di un misterioso ex allievo: un sospettato nega

In questi giorni sta facendo il giro del web un video che ritrae un presunto ex allievo di Amici di Maria De Filippi che fa delle accuse abbastanza pesanti. I sospetti finiscono su un cantante, che però ha deciso di intervenire e di distanziarsi dalla vicenda. Facendo il punto della situazione, su TikTok è stata condivisa una strana intervista che una manager ha fatto a un presunto ex allievo. L’identità di questo ragazzo è misteriosa, infatti non viene svelata.

Il volto di questo presunto ex allievo del talent show di Maria De Filippi, che solo qualche giorno fa si è difeso dalle accuse di Luca Jurman, non viene mostrato. Al contrario, è possibile sentire solo la sua voce. Il video che sta facendo il giro su TikTok ha ricevuto molte critiche per questo e pochissimi telespettatori si fidano di quanto raccontato. Ci sono, infatti, dei punti di cui si parla che vanno in contrasto tra loro.

Per tutti questi motivi, quanto raccontato da questo presunto ex allievo, di cui è difficile riconoscere la voce, non risulta credibile. Nonostante questo, il video in questione sta facendo il giro del web, anche perché si è creato un mistero intorno all’identità del ragazzo. Ma cosa viene raccontato su Amici di Maria De Filippi?

Il presunto ex concorrente afferma che nel talent show sarebbe tutto preparato sin dall’inizio. Addirittura già da ottobre la produzione saprebbe con sicurezza chi arriverà al Serale e chi no. Tutto sarebbe già stato scritto, secondo quanto afferma questo ragazzo. Nell’identificare questo presunto ex allievo, sono state fatte delle ipotesi.

In particolare, c’è chi ha indicato come sospettato Calma, il quale nei giorni scorsi ha lanciato qualche frecciata a Rudy Zerbi. Ma ecco che nelle scorse ore l’ex allievo di Amici 21 ha deciso di smentire. Infatti, è certo che non sia lui a fare questa fantasiosa intervista ricca di contraddizioni.

In quanto le affermazioni fatte sono abbastanza gravi, Calma non ha potuto non intervenire sulla questione. Il cantante è rimasto coinvolto nella questione senza volerlo e ha prontamente smentito di essere lui quel ragazzo che sta affossando il talent di Canale 5. Calma prende le distanze da quanto dichiarato, facendo presente che vengono dette cose non vere.

“Prendo le distanze da questo video. Vengono dette cose che non mi appartengono. Non sono io quella persona. Di cose da dire ne ho sul programma, ma l’ho sempre fatto e lo farò mettendoci la faccia. Spero che questa cosa si chiuda e accertiamoci di quello che si dice perché accusare di una cosa così grave può diventare un problema”

Dunque, è certo che questo presunto ex allievo che lancia queste gravi illazioni sul programma di Maria De Filippi non sia Calma. Non resta che attendere per scoprire l’identità, anche se di sicuro questo filmato verrà presto dimenticato dai telespettatori che non stanno dando particolare peso al fantasioso racconto.