Calma lascia la musica: l’ex allievo di Amici si ritira, le motivazioni

Qualcuno sicuramente si ricorderà di lui: Calma, al secolo Marco Barbieri, è stato un concorrente di Amici nel 2022 e oggi ha annunciato sul suo profilo Instagram di voler chiudere definitivamente con il mondo della musica. Il cantante ha spiegato ai suoi followers le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa importante decisione e ha anche parlato della necessità di prendersi del tempo per se stesso e per curare la sua salute mentale.

Calma lascia la musica: l’annuncio sui social

Un lungo post quello pubblicato sul profilo Instagram da Calma, che ha deciso di abbandonare il suo progetto musicale. Parole che hanno lasciato spazio anche a qualche accusa. Senza fare nomi, l’ex cantante di Amici ha spiegato ai suoi followers di aver perso la voglia di continuare il cammino nel mondo della musica, anche per colpa di qualcuno che non gli ha permesso di “sfruttare” appieno la visibilità acquisita in seguito alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

“È stata una decisione sofferta, ma dovuta. Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io”, ha affermato Calma.

“Amici è stata un’opportunità che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Ho tenuto la bocca sempre chiusa, perché si doveva fare così. Però ora non c’è un solo giorno in più per me in quel settore. Sono esausto. Ho deciso di prendermi cura della mia salute mentale e cercare di guarire”, ha poi concluso il cantante.

Insomma, tra le cause di questa difficile scelta ci sarebbe non solo la depressione, della quale Calma aveva già accennato nelle scorse settimane, ma anche il fatto che nessuno si sia mostrato disponibile ad aiutarlo nel suo percorso artistico. E a proposito della mancanza di aiuto, recentemente il cantante aveva rispolverato un vecchio tweet del suo ex professore, Rudy Zerbi, nel quale affermava: “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me io ci sono!“. Una promessa che a quanto pare non è stata mantenuta dal momento che la replica di Calma è stata: “Frasi invecchiate male“.

L’importanza di prendersi cura di se stessi

Nel lungo post Calma ha fatto anche riferimento alla sua salute mentale, messa a dura prova dopo la partecipazione ad Amici, e alla necessità di prendersi del tempo per se stesso. Già nelle scorse settimane il cantante aveva colto l’occasione per parlare della depressione.