Amici 19, Giuseppe dichiara guerra alla Celentano: l’affronto per sabato

Amici 19: il ballerino Giuseppe Preziosa si rifiuta di imparare una coreografia della Celentano

Giornata ad alta tensione nella scuola di Amici. Lo speciale del sabato si avvicina e la maggioranza dei ragazzi è a rischio eliminazione. Sono infatti 11 gli allievi che indossano la maglietta con il punto interrogativo e dalla prossima settimana due di loro saranno costretti a lasciare la scuola. La tensione è quindi molto alta: tutti vogliono salvarsi e si stanno impegnando al massimo tra paura di non farcela e voglia di dimostrare il proprio valore. A questo proposito i ballerino Giuseppe Preziosa sta facendo parlare molto di sé. Nella puntata odierna di Amici si è infatti rifiutato di imparare la coreografia che la maestra Alessandra Celentano gli ha affidato, ritenendola non adatta alle sue corde abbandonando la sala prove. Secondo il ballerino per vincere una sfida importante dovrebbe gareggiare con qualcosa di più affine alle sue caratteristiche e non cercare di imitare uno stile che al momento non padroneggia.

“Voglio un pezzo che esalti i miei punti forti”

Poco dopo in sala relax Giuseppe parla con i suoi compagni di classe e i giudizi che dà sulla Celentano non sono dei più lusinghieri. Certo è che il ragazzo non ha ancora superato le critiche che gli ha rivolto la Celentano. Ma lui stesso non è da meno: “Non sarà la maestra della mia vita” e anzi rincara la dose affermando addirittura: “Non riesco più a considerarla una maestra”. Per quanto riguarda il pezzo che non ha voluto imparare, il ballerino lo ritiene: “un pezzo troppo tecnico. Voglio un pezzo che esalti i miei punti forti e non voglio un pezzo che debba farmi avvicinare a qualcun altro”. Insomma la guerra alla scelte della Celentano è stata dichiarata e vedremo come la maestra reagirà sabato prossimo. Lo salverà o no? Giuseppe riuscirà comunque a dimostrare tutto il suo valore?

Amici 19, Giuseppe si prepara alla sfida di sabato

Anche se ha deciso di non ballare il pezzo della Celentano, c’è comunque una sfida da preparare per rimanere nella scuola. Il ballerino sta studiando una coreografia del suo stile insieme alla professionista Elena D’Amario che lo sprona a improvvisare di più. Perché se vuole concentrarsi su stili di danza che lo valorizzino di più, deve anche imparare a improvvisare e ad avere un rapporto più fluido con il suo corpo, cosa che al momento sembra mancargli, in quanto non abituato. Come prenderà la Celentano il rifiuto di imparare una sua coreografia? Per scoprirlo non perdete l’appuntamento con lo speciale di Amici in onda sabato su Canale 5.