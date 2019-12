Giuseppe Preziosa, il ballerino di Amici bollentissimo: le foto che girano nel Web

Amici 19, Giuseppe Preziosa: il ballerino accolto da una marea di polemiche

Appena entrato nella scuola di Amici 19, Giuseppe Preziosa, ballerino che ha sostituito Sofia Di Benedetto, non è stato accolto nel migliore dei modi: in molti lo hanno accusato infatti di credersela e anche un tipo abbastanza pacifico come Javier Rojas ha perso le staffe facendo un discorso dalla durata infinita. In realtà hanno tutti esagerato perché, anche se Giuseppe fosse entrato mostrando l’arroganza che gli attribuiscono, non sono modi giusti, quelli che tutti hanno usato, per accogliere un ragazzo che come tanti sta facendo il possibile per realizzare il proprio sogno.

Giuseppe, il nuovo ballerino di Amici ancora al centro dell’attenzione: foto bollenti su Instagram

Non si può certo dire tra l’altro che Giuseppe sia destinato a restare tra le ultime posizioni della classifica di gradimento, e questo non solo perché i compagni attaccando hanno creato il primo vero caso di vittima ad Amici 19 ma anche perché su Instagram il ragazzo di Cerignola è davvero molto apprezzato. Lo si nota da parecchie foto che ha pubblicato sul social network, delle foto bollenti in cui lo si nota senza niente addosso e talvolta con le forme (intendeteci) in bella mostra. Ve ne facciamo vedere alcune ma vi invitiamo ad andare sul suo profilo per vederne molte altre:

Amici di Maria De Filippi, il futuro di Giuseppe nella scuola: quale professore lo appoggerà?

Se il gradimento del pubblico potrebbe rivelarsi molto alto non è detto però che Giuseppe possa far breccia nel cuore dei professori. Non sono ancora andate in onda lezioni che lo vedono protagonista ma sapete bene quanto sia difficile conquistare anche uno solo degli insegnanti di quest’anno. Staremo a vedere cosa farà Giuseppe, visto che il suo percorso è appena iniziato. In quanto ad aspetto fisico non possiamo che promuoverlo a pieni voti.