Amici, Giulia Stabile intervista Luigi: segreti, paure e Sangiovanni ‘Santo’

Luigi Strangis intervistato da Giulia Stabile. Il primo ha trionfato nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la seconda è colei che gli ha passato il testimone, vincendo la stagione 2020/2021 del talent Show della rete ammiraglia Mediaset. La ragazza, che nella scuola si è innamorata di Sangiovanni (la love story dura tutt’ora), è poi stata arruolata da ‘Queen Mary’ tra i danzatori professionisti del programma. Inoltre le è stata affidata su Witty Tv la rubrica ‘Intervista stabile’ (titolo che gioca con il suo cognome). E proprio in questo spazio, nelle scorse ore, ha chiacchierato con Luigi che a mezzanotte ha visto uscire il suo primo EP, “Strangis”.

L’intera intervista si è alimentata da battute e risate. Pronti, via: “In cosa Luigi è stabile?“, ha chiesto la ballerina, disorientando il musicista che è stato colto di sorpresa ed è rimasto in silenzio tentando di trovare una risposta. “Non lo sai manco tu…”, ha chiosato l’intervistatrice con vena ironica. Strangis si è così sbloccato: “Sono stabile nel diabete, là per forza devo esserlo” (il cantante a 16 anni ha scoperto di essere affetto da diabete di tipo 1 e da allora è costretto ad assumere insulina).

Dopo l’esperienza ad Amici ha iniziato ad esibirsi e ad avere i primi contatti con i fan al di fuori della ‘bolla’ di Amici. “Che rapporto ho con il pubblico? Bello ed è anche amoroso. In otto mesi si è creato qualcosa e ora si raccolgono i frutti di un percorso”, ha spiegato il giovane, aggiungendo che, a proposito di artisti scomparsi, gli sarebbe piaciuto duettare con David Bowie.

Spazio ai pregi e ai difetti. La sua qualità migliore? “Razionalità”. Difetto: “La testardaggine”. Giulia ha poi chiesto all’ospite di svelare un segreto di cui mai ha fatto menzione. Strangis ha risposto raccontando un aneddoto alquanto curioso: “Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi”. La Stabile ha colto la palla al balzo per snocciolare una battuta spassosa sul suo fidanzato: “Pensa che io ho un santo in casa”. Naturalmente il riferimento è a Sangiovanni. Risate a crepapelle di Luigi, che ha apprezzato la vena goliardica della danzatrice.

Luigi Strangis, Giulia Stabile e l’amore…

Se il cuore di Giulia è occupato e felicemente stregato da quello di Sangiovanni, la situazione di Luigi è ben differente. Il cantante al momento è single. Chi pensava che dopo la conclusione di Amici avrebbe allacciato una relazione con Carola Puddu si è dovuto ricredere. Luigi è stato categorico: con Carola c’è una grande amicizia e parecchio affetto reciproco, ma niente amore e passione.