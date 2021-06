Amici: “Giulia Stabile fotografò Sangiovanni ai casting”, il retroscena

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici sono ancora protagonisti del gossip, della musica e della danza. Non è passato neanche un mese dalla fine della 20esima edizione, ma i loro nomi non hanno smesso di circolare neanche un giorno. Insieme ai nomi di tanti altri protagonisti di questa edizione. Per questo tutte le persone intorno a loro rilasciano interviste su interviste, a volta rivelando dettagli molto interessanti. Dipiù ha raggiunto Flaminia Buccellato, la direttrice della Accademia di danza Buccellato Rossi dove ha studiato Giulia. Di lei la vincitrice di Amici 20 aveva parlato come l’unica ad aver creduto in lei e averla incoraggiata a non mollare.

Flaminia ha svelato che Giulia è andata da lei subito dopo la sua vittoria, un particolare importante perché vuol dire che la ballerina non ha dimenticato la sua prima insegnante. E soprattutto sa cosa sia la riconoscenza, il che non va dato mai per scontato. Giulia Stabile ha voluto condividere la sua vittoria con Flaminia, era ancora stordita e incredula per ciò che è successo. Si sono conosciute quando la ballerina aveva solo tre anni e l’ha seguita in tutta la sua crescita. Ma nel corso dell’intervista, Flaminia ha parlato anche di Sangiovanni!

Anche in questo caso la direttrice non ha mancato di rivelare un retroscena molto succoso per gli amanti dei Sangiulia, così i fan hanno ribattezzato la coppia. Flaminia ha condiviso un aneddoto con i fan: Giulia ha notato Sangiovanni già ai casting di Amici. In realtà la ballerina ha subito ammesso con Maria De Filippi di avere una cotta, ma aveva mancato di rivelare che aveva fotografato Sangiovanni ai casting! Lo ha rivelato proprio la direttrice della sua accademia di danza:

“Quando Giulia andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’. Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva… Non ha mai avuto un fidanzato, non ha mai preso una cotta. Così guardai la foto e dissi: ‘Non male, è davvero carino’. Quando poi è entrata nella scuola e io ho cominciato a guardare il programma mi sono accorta che anche quel ragazzo era entrato nel cast ed era… Sangiovanni”

Anche quando la ballerina è andata a trovarla era sempre al telefono con Sangio; insomma, sono letteralmente indivisibili e inseparabili. Glielo ha presentato in videochiamata, ma non mancheranno le presentazioni di persona appena possibile. Non è finita qui, perché Flaminia ha rivelato pure che i genitori di Giulia e i genitori di Sangiovanni si sono già conosciuti.