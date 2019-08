Amici Giulia Pauselli, sfogo nella notte: “Fatevi esame di coscienza, deve finire”

Giulia Pauselli, ad Amici è amore infinito con Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli ad Amici di Maria De Filippi ha trovato non solo la sua fortuna lavorativa – ricordiamo che molti anni fa è stata una concorrente del talent show di Canale 5 – ma anche l’amore: più volte ha raccontato che l’incontro con Marcello Sacchetta è stato molto particolare e che ha poco a che fare con Amici ma crediamo sia indiscutibile che all’inizio di questa relazione il programma abbia contribuito eccome. I due vanno d’amore e d’accordo, non è raro che lavorino insieme e non abbiamo mai sentito parlare di crisi in tutti questi anni; il messaggio di cui vi parliamo nel titolo riguarda infatti non il loro rapporto di coppia ma il mondo della danza e le dinamiche lavorative tra professionisti e produttori. Veniamo subito al dunque.

Amici, Giulia Pauselli contro chi sfrutta i ballerini: lo sfogo notturno

“Cari produttori – queste le sue parole –, che nei vostri programmi, concerti, eventi, videoclip ecc volete i ballerini ma non avete mai una lira e sognate performance da VMA fatevi un esame di coscienza. Quando capirete quanto valiamo forse qualcosa cambierà…”. Il riferimento insomma è a tutti coloro che approfittano del talento dei ballerini pagandoli poco e senza gratificarli (sì, perché anche lo stipendio e in generale qualsiasi corrispettivo per il lavoro svolto rappresenta una gratificazione, anche se il lavoro dovesse coincidere con la passione di una vita…).

Le ultime news su Giulia Pauselli: le parole dopo Missy Elliott

Lo sfogo notturno di Giulia arriva dopo un messaggio della nota Missy Elliott in cui si legge che i ballerini non sono solo un contorno ma la ciliegina sulla torta di un’esibizione. “Intanto Missy Elliott – ha commentato infatti la Pauselli – dedica il suo premio a tutti i ballerini del mondo ricordando che non siamo oggetti di scena ma la ciliegina sulla torta. Deve finire il tempo dove l’artista è un poveraccio”. Poche parole ma incisive, quelle di Giulia, anche se forse avrebbe fatto meglio a postarle sul feed e non tra le storie Instagram per far sì che il messaggio potesse avere una maggiore risonanza.