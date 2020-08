Amici, Giulia Molino sfogo compleanno: “Persone andranno via, amare”

Giulia Molino è stata senz’altro una fra le cantanti più amate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è anche una ragazza che a prescindere dal suo talento ha voluto mettersi a servizio di una causa importante: sensibilizzare i follower e i telespettatori sul problema dell’anoressia che lei ha vissuto in prima persona. Sono stati anni difficili quelli della Molino che non ha mai nascosto il periodo buio che ha passato e che rappresenta senz’altro un esempio per chi si trova in situazioni simili. Dall’anoressia alla rinascita le emozioni di Giulia sono state tantissime, e anche l’anno che ha passato le ha stravolto la vita; non lo diciamo solo noi perché a raccontarlo è stata proprio lei in un post pubblicato di recente su Instagram in cui ringrazia tutti per gli auguri di compleanno ricevuti.

Amici, Giulia Molino compleanno: lo sfogo su Instagram sulle persone che andranno via

Parlando delle sue esperienze Giulia si è lasciata andare a uno sfogo in cui sottolinea che in un anno cambiano “troppe” cose facendo riferimento non solo alle persone che restano ma anche a coloro che decidono di andar via. Forse quello della Molino era semplicemente un pensiero ad alta voce ma le sue parole su chi è sparito non possono che farci almeno ipotizzare qualche importante cambiamento nella sua vita privata: “Altre [persone] andranno via – scrive la Molino a un certo punto –. Tuttavia, ciò che conta è migliorarsi, accettare che le cose cambino, arricchire il proprio bagaglio di vita, e amare. Amare sempre”. La cantante parla di persone che non ci sono più e soprattutto di amore, o meglio di non rinunciare mai ad amare nonostante tutto. A cosa avrà voluto fare riferimento? Cos’è successo nella sua vita che nessuno di noi sa ancora?

Giulia Molino e il rapporto coi fan: grandi soddisfazioni dopo Amici di Maria De Filippi

Giulia prosegue dicendo che in venti anni di vita non ha mai smesso di amare e che è grata per tutto quello che ha avuto finora (ricordiamo che nel talent show di Canale 5 ha conosciuto anche Francesco Bertoli); poi le parole per i fan, questa grande famiglia che è riuscita a costruire anche grazie ad Amici di Maria De Filippi e che ringrazierà sempre. Quello della Molino non è stato il classico messaggio di ringraziamento: in molti non l’hanno notato e quasi nessuno le ha chiesto conto delle persone che non ci sono più; noi invece siamo proprio curiosi di scoprire cos’è successo durante quest’anno che l’ha spinta a esporsi in questi termini su Instagram. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.