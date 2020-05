Amici, Giulia Molino confessa: “L’amore più forte di tutto”, poi De Filippi

Giulia Molino, l’anoressia e l’adolescenza difficile: la cantante si confessa

Francesca De Pasquale ha intervistato per Di Più Tv Giulia Molino, terza classificata ad Amici 19, seconda dei cantanti e prima per il pubblico. Ne è venuta fuori un’intervista in cui sono stati affrontati nel dettaglio alcuni periodi del percorso di vita della ragazza che è tornata a parlare del suo difficile rapporto col cibo e di com’è uscita dall’anoressia dopo esservi finita a causa di una dieta andata male e del bullismo a scuola: “Vede – ha raccontato Giulia –, io sono stata una bambina, e poi una adolescente, decisamente ‘in carne’ […] E i miei coetanei mi prendevano in giro, sono stata vittima di bullismo. Così, in terza media, mi sono decisa e mi sono messa a dieta. E, seguendo una alimentazione equilibrata, sono riuscita in breve tempo a perdere parte dei chili, arrivando a pensarne sessantacinque”. I problemi sono iniziati quando la dieta sembrava non funzionare più: “Ho cominciato a seguire – ha proseguito Giulia – una dieta ‘fai da te’, a togliere sempre più alimenti, a mangiare sempre meno: finché sono arrivata a pesare quaranta chili. È stato terribile: non riuscivo più nemmeno a studiare, per un periodo ho smesso pure di andare a scuola, non uscivo più di casa, non volevo vedere nessuno”. Quella di Giulia insomma è una storia difficile che lei racconta senza fronzoli e che vuole che serva da testimonianza. Ma è anche la storia di chi ce l’ha fatta.

Amici, Giulia e la musica: “Amore più forte di tutto”

Giulia infatti è uscita dall’anoressia quando ha scoperto che le sue condizioni di salute le avrebbero potuto compromettere le corde vocali. Da quel giorno in cui parlò col medico la vita cambiò in un attimo e la musica le andò in soccorso. “Ho cominciato a prendere lezioni di canto a otto anni – ha raccontato la Molino – e da allora, praticamente, non ho più smesso. E, nel tempo, ho fatto provini per quasi tutti i talent show: da Io canto e Ti lascio una canzone fino allo stesso Amici, dove avevo già provato a entrare anni fa, invano. Ho ricevuto tante porte in faccia, però non ho mai mollato, perché il mio amore per la musica è sempre stato più forte di tutto”. Fortissimo, bisogna dirlo, visto che poi la costanza di Giulia è stata premiata con l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi.

Maria De Filippi e Giulia: “Mi ha sempre appoggiato e sostenuto”

“Già – ha spiegato Giulia all’intervistatrice –. Amici è stata una esperienza incredibile, che non solo mi ha insegnato tanto a livello artistico, ma mi ha anche reso più forte, più matura. E, per tutto questo, non finirà mai di ringraziare Maria De Filippi, che mi ha sempre appoggiato e sostenuto, e tutte le altre persone che hanno creduto in me”. Non sono parole scontate quelle sulla conduttrice perché sapete bene quanti problemi Maria ha dovuto superare quest’anno, e siamo sicuri che leggere quanto Giulia ha dichiarato le farà senz’altro piacere; d’altra parte, al netto di qualsiasi polemica, un programma che ti regala così tanto non può che essere ringraziato.

Il futuro di Giulia: “Spero sia solo l’inizio”

“E anche se non ho vinto – ha aggiunto Giulia –, sono comunque soddisfatta, perché questo programma mi ha regalato una enorme visibilità e mi ha permesso di realizzare un sogno: incidere un disco, Va tutto bene, che mi auguro sia il primo di una lunga serie. Per arrivare fino a qui ho faticato tanto, ma spero che questo, per me, sia solo l’inizio. Perché io voglio vivere di musica: quella musica che mi ha salvato e mi ha permesso di sconfiggere il mostro che stava per annientarmi. Un mostro chiamato anoressia”. Nei progetti di Giulia c’è senz’altro Sanremo: speriamo a questo punto che il brano che porterà abbia un impatto potente come quello che ha Nietzsche.