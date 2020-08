Amici Giulia e Marcello, esito tampone e polemica confidenze: lo sfogo

La vacanza in Spagna di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è stata contestata da non pochi follower che a commento di ogni foto evidenziavano quanto fosse stato ingiusto e pericoloso il loro comportamento: perché mettere a rischio la propria vita e quella degli altri visitando una nazione in cui i contagi sono di gran lunga più alti rispetto a quelli dell’Italia? Le accuse sono state molte (e le offese anche) ma né Marcello né Giulia hanno mai perso la pazienza, anzi hanno risposto a proprio modo sottolineando di essere assai cauti e di seguire scrupolosamente le normative vigenti. Ora che sono tornati in Italia, anche in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva e di Amici di Maria De Filippi, i due hanno aggiornato i fan sulle proprie condizioni di salute, e per fortuna stanno bene entrambi.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, fatto il tampone: l’esito è negativo ma la polemica non manca

A scrivere è stato anche Marcello, di solito più riservato, che ha raccontato di aver fatto insieme alla sua Giulia sia il test sierologico sia il tampone; l’esito è stato negativo, quindi hanno potuto tirare entrambi un respiro di sollievo. Nonostante questo Marcello ha voluto pubblicare un messaggio su Instagram non privo di toni polemici sottolineando che sulla Spagna hanno fatto “terrorismo psicologico” mentre in Italia i locali erano strapieni di gente “che sbocciava come se nulla fosse”. Non si può dire che Sacchetta abbia torto, tant’è che è stato lo stesso governo a chiudere le discoteche e a imporre l’uso della mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 qualora non fosse possibile evitare assembramenti.

Giulia Pauselli furiosa su Instagram, le domande inaccettabili dei follower e la reazione della ballerina di Amici

Giulia è stata polemica non sulla Spagna ma sulle domande che le hanno iniziato a porre sin da quando entrambi hanno pubblicato su Instagram le storie sul tampone: in tanti hanno voluto sapere se facesse male, e qualcuno le ha anche raccontato di non volerlo fare per evitare problemi sul posto di lavoro. “Sapete cosa fa male – questo uno stralcio della sua storia pubblicata su Instagram –? Non farlo. Fatelo per il vostro bene e per quello degli altri […] L’indifferenza è punibile! Si chiama responsabilità civile e penale…”. La ballerina di Amici non ha usato insomma mezzi termini, ed è indubbio che la sua sia una reazione (non la prima sull’argomento) tutt’altro che esagerata, visto che la diffusione del virus non dipende dai governi ma dalle scelte personali e dal comportamento di ogni cittadino.