Amici Giulia e Marcello, polemica Covid-19: “Te ne sei fre…a”, l’accaduto

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stanno trascorrendo le loro vacanze estive a Formentera assieme al loro cane Giotto. La coppia di Amici di Maria De Filippi è sempre più felice di anno in anno e ne abbiamo la dimostrazione quasi ogni giorno dalle foto e dai video che postano su Instagram. Il gossip non ha scalfito questa relazione e si può dire senza dubbio che i due ballerini formino una delle coppie più belle nate nei programmi televisivi. Ecco perché i follower sono sempre più numerosi e i complimenti quasi infiniti. Non mancano però le critiche, e quella di questi giorni ha costretto la stessa Giulia a intervenire per mettere i puntini sulle ‘i’: parliamo del fatto che alla danzatrice è stato fatto notare che sta trascorrendo le vacanze a Formentera, cioè in una zona estremamente rischiosa in relazione alla diffusione del Covid-19.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, vacanze a Formentera: la polemica dei follower e la risposta della ballerina

Vista la delicatezza della questione e considerando anche il ruolo pubblico che Giulia e Marcello hanno, la ballerina è intervenuta quasi subito sulla polemica della follower spiegando che aveva già prenotato la vacanza a gennaio e che a suo avviso non c’è differenza tra il virus che circola in Italia e quello che si sta diffondendo in Spagna; Giulia ha anche aggiunto che rispetta tutte le precauzioni governative e che questo le basta per vivere con una certa tranquillità. Il commento della danzatrice lo trovate fra quelli al selfie che ha pubblicato su Instagram, e nella stessa discussione vedrete pure la follower controbattere e dimostrare di non essere per niente d’accordo con la sua posizione.

Amici, Giulia e Marcello in vacanza: “Te ne sei fr…ta”, l’accusa dei follower dopo il messaggio della Pauselli

“Praticamente – queste le parole della ragazza a Giulia – te ne sei fr…ta e non hai cambiato i tuoi ‘programmi’, cosa che chiunque con buon senso ha fatto. Se poi tra poco riperdiamo tutto dovrebbero pagarci lo stipendio quelli come voi. L’Italia ora non è come la Spagna, mi dispiace”. Il consiglio della follower era quello di farsi le vacanze nel Sud dell’Italia, dove il Covid-19 non è diffuso come nel resto della Penisola, ma la risposta della Pauselli è stata chiara: nessun cambio di programma perché si sta comportando responsabilmente. Sono in tanti coloro che le scrivono per altri motivi, facendo i complimenti a lei e Marcello anche per la scelta di aver portato con sé il cagnolino Giotto, ma stanno aumentando anche quelli di coloro che non condividono la decisione di trascorrere le vacanze in Spagna.

Marcello e Giulia felicissimi, la dichiarazione d’amore a Formentera

Intanto la vita di Marcello e Giulia, che hanno raccontato di essersi conosciuti in modo molto particolare, prosegue senza intoppi: i due sono felicissimi a Formentera e anche l’ultimo post, una bellissima dichiarazione d’amore, lo dimostra. Vi lasciamo agli scatti: