Amici, Giovanni: “Ecco perché io e Nicholas abbiamo fatto pace”

Giovanni Tesse, eliminato durante la seconda puntata del serale di Amici, ha parlato in una lunga intervista a Super Guida Tv ed ha rivelato in che rapporti si trova ora con Nicholas Borgogni. I due avevano avuto una brutta discussione in casetta.

Il ballerino di latino, allievo di Raimondo Todaro, aveva avuto un litigio con Nicholas, a causa di un guanto di sfida. Con superbia ha pensato di poterlo battere facilmente, cosa che invece non è accaduta.

“Abbiamo fatto pace. C’è stata alla base un’incomprensione da parte di entrambi. […] Abbiamo litigato perché istintivamente io avevo detto che gli avrei fatto fare una brutta figura durante il guanto, che poi era consapevole anche lui, come lo ero anche io, che non sarebbe stato così. Alla fine ha vinto lui la prova, come è giusto che sia”

Nicholas però, quando Giovanni è stato eliminato, gli ha lasciato un biglietto. Da lì poi si è tutto sistemato. Presto si rivedranno e il ballerino ritiene che il rapporto ora si sia addirittura fortificato.

“Data questa incomprensione Nicholas non mi ha parlato per alcune settimane nonostante io avessi ammesso le mie colpe e di aver sbagliato. Dopo l’eliminazione, Nicholas mi ha lasciato una lettera in cui c’era scritto che mi avrebbe offerto un caffè nella sua città e poi mi ha scritto un messaggio in cui si scusava anche lui per aver risposto troppo istintivamente. E così si era ingigantita una situazione in realtà molto semplice da risolvere. Ora siamo come prima a livello di rapporto, forse è più forte di prima. Ci vedremo molto presto”.

Con l’occasione il ballerino ci ha tenuto a spendere anche delle belle parole per Maria De Filippi. Lei è il perno del programma e non solo. Giovanni ha spiegato che è di grande sostegno per tutti gli allievi e la sua presenza è fondamentale. A lei deve tanto. In particolar modo lui ci ha tenuto anche a ringraziare Francesca Tocca e Umberto Gaudino. Lo hanno aiutato molto professionalmente (e non solo) durante questi mesi.

Futuro lavorativo e sogni nel cassetto

Il sogno di Giovanni ovviamente è quello di continuare con la danza. Gli piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, far parte di un corpo di ballo. Però ha anche un piano B. Lui è iscritto ad economia e managment all’università di Foggia. Se con la danza non dovesse andare bene continuerà il percorso universitario.

In particolar modo in un futuro gli piacerebbe lavorare per Petit, lo stima molto. Al suo fianco ha ballato a Capodanno quando si sono esibiti per Canale 5 e per lui è stato un sogno, nonostante sia un artista ancora molto giovane e con poca esperienza.

“Ho ballato per lui la notte di Capodanno a Genova, con la diretta su Canale 5, ed è stata una delle esperienze, se non la più bella, della mia vita ed è stato fantastico. Con Petit spero, se lui vorrà, di lavorare a qualche suo concerto, live o spettacolo”.

Ma un’altra artista con cui gli piacerebbe collaborare è Annalisa. Sempre ad Amici ha ballato per lei. Non nega che ripetere un’esperienza di questo tipo, per lui sarebbe un sogno.