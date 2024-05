Amici, Giofrè e Dustin si conoscevano già: scambi social sospetti

Manca una settimana e la 23esima edizione di Amici giungerà ufficialmente a termine. Proprio ieri, sabato 12 maggio, sono stati eletti i 6 finalisti: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Per il secondo anno di fila, a giudicare le esibizioni dei concorrenti al Serale, Maria De Filippi ha convocato Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e il vincitore di Amici 11, Giuseppe Giofrè. Questa volta, però, i giudici sono stati spesso criticati dai telespettatori. Infatti, in molte occasioni non sono stati in grado di prendere decisioni nette, optando per annullare prove o delegare tutto alla produzione.

Ad ogni modo, a pochi giorni dalla fine di quest’edizione, è emerso un retroscena inaspettato che coinvolge proprio uno dei giudici, ovvero Giuseppe Giofrè. A quanto pare, il ballerino conosceva già uno dei finalisti di Amici 23, ovvero Dustin Taylor. I seguaci del programma hanno spesso notato una particolare attenzione per Giofrè nei confronti delle esibizioni dell’australiano, sostenendo che fosse palesemente il suo preferito. Alla luce di ciò, gli attentissimi fan di Amici hanno iniziato ad indagare, scoprendo che i due si seguono a vicenda da tempo su Instagram. Ma, non è finita qui.

Negli ultimi anni, Giuseppe e Dustin si sono scambiati più volte like e commenti nei rispettivi post di Instagram. Ad esempio, in un post dell’australiano risalente al 2020, si può vedere un commento di Giofrè con delle emoji di stelline. Nel 2023, invece, è stato Dustin a lasciare un commento su alcune foto del ballerino, scrivendo: “Pretty boy“, ovvero “Bel ragazzo“. Insomma, degli scambi sospetti, che portano a pensare che tra di loro ci fosse già una certa confidenza.

Tuttavia, nel corso del Serale, non si è mai fatto menzione di questa conoscenza previa. Una scelta strana, considerando che di solito gli altri professori o giudici rendono sempre noto pubblicamente se conoscono già qualche allievo. Tuttavia, c’è da sottolineare che queste rimangono solamente supposizioni dei fan. Magari, Dustin e Giuseppe Giofrè non si conoscevano personalmente, ma si rispettavano reciprocamente per le loro abilità di ballerino. A questo punto, chissà se i due ballerini decideranno di chiarire la questione o se, invece, ignoreranno questi gossip e decideranno di optare per il silenzio.