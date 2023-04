By

Gianmarco Petrelli, fresco di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi, è sbarcato nello studio di Verissimo per raccontare l’avventura vissuta nel talent show di Canale Cinque e narrare gli sviluppi della love story iniziata con la ballerina Megan Ria, altro volto dell’ultima edizione del popolare programma Mediaset. L’esperienza nella scuola più famosa d’Italia gli ha permesso di crescere professionalmente e umanamente. E anche di trovare l’amicizia e l’amore. Con il compagno Cricca si è creato un rapporto profondo, fatto di stima, rispetto e affetto.

“Cricca è un ragazzo d’oro, mette prima gli altri e poi se c’è spazio pensa a sé. Le mie amicizie le posso contare sul palco di una mano e lui lo metto tra queste”, ha sottolineato Petrelli. Spazio poi a Megan Ria, con la quale è germogliato un legame che va al di là dell’aspetto amichevole. La ragazza ha dovuto lasciare Amici qualche giorno prima del danzatore. E adesso? La frequentazione proseguirà a telecamere spente? Assolutamente sì, come ha spiegato lo stesso Gianmarco.

I due artisti voleranno entrambi a New York per continuare il loro percorso di formazione professionale. Gianmarco, innanzi a Silvia Toffanin, ha poi precisato che in realtà lui e Megan si conoscevano ancor prima di viversi ad Amici:

“Io e Megan ci conoscevamo già prima di entrare, ma non c’era niente tra noi. Eravamo amici e ci volevamo bene. Nella scuola ci si conosce a fondo e i rapporti sono molto più intensi, non credevo, c’è una bella sintonia”.

La padrona di casa di Verissimo si è poi messa in modalità ‘investigatrice del cuore’ ed ha incalzato il giovane, chiedendogli se fosse innamorato oppure no. A questo punto Gianmarco è capitolato. “Sono innamorato. Iniziare è stato difficilissimo, avevo paura, poi alla fine è stata la scelta più giusta”, ha spiegato il danzatore.

Sul finire dell’intervista, nello studio di Verissimo si è materializzata anche Megan che ha fatto una sorpresa a quello che ormai si può definire il suo ragazzo.

Verissimo, Piccolo G: la situazione con Federica

Assieme a Gianmarco è stato intervistato anche Piccolo G, altro volto della stagione in corso di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso Silvia Toffanin ha indagato sugli affari di cuore del cantante, che ha spiegato di avere intenzione di continuare a frequentare Federica quando uscirà dal programma (la giovane, al momento, è ancora in gioco).

Piccolo G ha però frenato sul concetto di amore, dicendo che si tratta di un qualcosa di molto grande e che per ora non si sente di affermare di provare un sentimento così forte