Amici, Gessica Notaro struggente: la reazione stupita degli allievi

Nella puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 28 aprile, i ragazzi hanno potuto incontrare un ospite molto speciale: Gessica Notaro. Gli allievi hanno dapprima sentito solo la voce della ragazza, che ha raccontato di quando nel lontano 2010 partecipò proprio al talent show in qualità di cantante. Dopodiché, è stato mostrato un video riguardante la tragica vicenda che l’ha coinvolta ben sei anni fa, quando, il suo ex fidanzato le sfregiò il viso con l’acido cambiando la sua vita per sempre. E proprio dopo aver visto queste drammatiche immagini, Gessica ha sorpreso i ragazzi con una straordinaria esibizione di canto e di ballo che esprimeva proprio la sua rinascita.

Vestita con un abito rosso fuoco, la Notaro è entrata in studio smagliante ballando insieme al professionista Umberto e riprendendo una delle sue grandi passioni: il canto. I ragazzi non si aspettavano quest’entrata in scena e sono rimasti totalmente stupiti ed entusiasti dalla performance, non riuscendo a nascondere l’incanto e l’ammirazione dai loro volti. Alla fine dell’esibizione, poi, Gessica si è fermata a chiacchierare con i cantanti e ballerini per raccontare loro la sua esperienza e per rispondere alle loro domande.

Gessica ha raccontato dello spavento provato dopo quella tragica notte del 10 gennaio del 2017, quando non riusciva a vedere nulla da entrambi gli occhi. Tuttavia, mentre si trovava in ospedale, c’è stato qualcosa che le ha dato speranza: fare i vocalizzi e riuscire a sentire la propria voce. Piano piano, l’ex volto di “Ballando con le stelle” è riuscita ad andare avanti, riprendendo in mano alla sua vita.

Un incontro davvero speciale per i ragazzi di #Amici22 con Gessica Notaro! ???? pic.twitter.com/eFDp1NKJg7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 28, 2023

Gessica Notaro: svelata la data di matrimonio con Filippo

A questo punto, sono cominciate ad arrivare le domande dei ragazzi. Angelina Mango le ha chiesto se, dopo il trauma vissuto, avesse avuto mai paura di tornare ad innamorarsi. Al che, Gessica ha risposto con un deciso no. Anzi, è riuscita a trovare colui che ha definito come il “principe azzurro”, il compagno Filippo Bologni, lo scorso novembre le ha anche chiesto di diventare sua moglie. A tal proposito, la Notaro ha anche svelato la data di nozze: i due si sposeranno ufficialmente il prossimo 18 settembre. Si è concluso così, il commovente e fantastico incontro con gli allievi di Amici.