Continuano le polemiche sulla ballerina di Amici, Benedetta Vari. All’elenco dei suoi contestatori, infatti, si è aggiunta anche un’ex allieva del talent show di quest’edizione. Negli ultimi giorni, l’ex allieva è stata oggetto di molte critiche da parte del web dopo la messa in onda di ben due daytime in cui si esprimeva in modo non certo lusinghiero nei confronti dei suoi compagni.

Dopo aver parlato alle spalle del suo partner di ballo, Mattia Zenzola, Benedetta si è anche lamentata di Isobel Kinnear nel quotidiano di ieri 27 aprile, definendola “maleducata“, a causa del suo eccessivo ‘provare’ le coreografie con la musica alta, disturbando gli altri coinquilini. Gli utenti social non hanno affatto apprezzato questo comportamento della ballerina, accusandola di essere una doppiafaccia, dato che, come dichiarato dagli altri allievi, non si era mai confrontata con loro in questi termini.

Addirittura, le parole della Vari hanno portato l’australiana Isobel alle lacrime, venendo difesa anche dai loro stessi compagni. Ma, non è finita qui. Durante la discussione, è intervenuto anche il professionista Simone Nolasco, che ha dichiarato che l’ex allieva di Raimondo Todaro avrebbe creato un clima ostile in sala, portando all’annullamento del guanto di sfida tra Isobel e Mattia.

Un’ex allieva di Amici contro Benedetta Vari

In aggiunta, adesso anche un’altra protagonista di Amici ha voluto dire la sua su Benedetta. Si tratta dell’ex allieva di Emanuel Lo, Vanessa Bellini. La ballerina di hip-hop era entrata dopo le vacanze di Natale nella Scuola, venendo però eliminata poco dopo dal suo professore. Ebbene, Vanessa ha lasciato un commento sotto un video pubblicato dalla pagina ufficiale di “Amici” che mostrava la discussione avvenuta tra Isobel e Benedetta. La giovane si è schierata totalmente dalla parte della prima, scrivendo queste parole in sua difesa:

La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e SOPRATTUTTO nel proseguire il lavoro OLTRE alla sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’, che dovrebbe essere quindi da esempio per altri, è grave.

È necessario ricordare, infatti, che Benedetta non è più un’allieva del programma, bensì le è stato offerto un contratto lavorativo per poter accompagnare Mattia Zenzola nei passi a due delle coreografie di latino americano. Dunque, nonostante sia stata eliminata poco prima del Serale, continua ad essere parte integrante della trasmissione e a vivere in Casetta con gli altri allievi.

Anche per questo, la Vari è stata bersagliata dagli utenti, che sostengono che dovrebbe essere grata di quest’opportunità e non pensare a screditare quelli che, in fin dei conti, non sono neanche più suoi avversari. E, a quanto pare, dello stesso pensiero sembra essere anche la sua ex compagna Vanessa.