Amici, Gaia Gozzi a pezzi: il percorso a X Factor e il passato nascosto

Gaia Gozzi ad Amici, la cantante si sfoga dopo le prove: le parole della vocal coach

Le prove di Gaia Gozzi di oggi sono state una liberazione: la cantante di Amici di Maria De Filippi pare aver trovato infatti la strada per interpretare al meglio i suoi pezzi, e a farglielo notare è stata proprio la sua vocal coach che in saletta l’ha spronata a dare sempre il massimo. “L’hai cantata con la tua voce, senza dover fare chissà che cosa – queste le parole dell’esperta che è anche un’amica per Gaia –. Io insieme agli altri ci siamo guardati perché è uscita la vera vocalità tua. Senza inflessioni, senza andare a ricercare. Non posso sentire i pezzi cantati tutti nello stesso modo. Bisogna andare oltre secondo me. Devi essere te stessa ma deve venire fuori quella verità vocale che è preziosa nei brani in italiano”. Cosa che in effetti è venuta fuori alle prove e che ha premiato Gaia nelle ultime registrazioni: la cantante infatti ha ricevuto la maglia per il Serale.

Amici: le paure di Gaia e il percorso a X Factor

Gaia ha spiegato che passare da X Factor ad Amici è molto difficile perché nell’altro talent show “Vengo immessa in un meccanismo per il quale ogni performance dev’essere impacchettata, perfetta. Tutta la parte del bagno, dello specchio [cioè del cantare e lasciarsi andare senza dover pensare a ogni dettaglio, ndr] per un tot è stata accantonata per ricerca… Entrando qua dentro – ha poi spiegato la cantante – ho seguito quell’onda, adesso sto avendo varie epifanie. All’ultimo soundcheck sono andata in palla perché un po’ ho iniziato ad aprire quel vasetto di Pandora. E io l’unica cosa che cerco è il controllo di mia stessa; di conseguenza rifletto questa cosa palesemente sulla mia musica”. La vocal coach è stata chiara al riguardo: “Io ho bisogno un gancio con la tua anima. Se tu non mi dai un gancio vuol dire che non ti vuoi esporre”. “Quando ho scritto quei pezzi – ha spiegato Gaia – li ho scritti perché ero un momento non tanto facile… Ho paura di non arrivare dove voglio arrivare. Posso cantarti De André?”. Gaia ha così iniziato a cantare e ha emozionato visibilmente l’esperta: “Vedi, è su queste cose che bisogna tornare a lavorare!”.

Gaia, il passato che emerge: “Sono la primogenita, mi sentivo adulta a 15 anni”

Non sappiamo bene a cosa la cantante abbia voluto fare riferimento ma poi si è lasciata andare ancor di più parlando del proprio passato: “Io sono la primogenita, non mi concedo neanche di sclerare. Io mi sentivo adulta a 15 anni, non mi concedo certe cose. Per me è un lusso essere fragile. Per questo dico che a volte posso farne a meno. Lo sto riscoprendo ora, ti ringrazio per questo”. “Non ti tirare indietro – questa la risposta della vocal coach –: questa è una grande occasione: è per questo che è bello qui! Mi raccomando eh!”. Raccomandazioni seguite: al Serale Gaia è arrivata nel migliore dei modi, e non mancherà di stupire il pubblico!