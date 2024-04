Amici, Gaia e Lil Jolie eliminate: il tenero gesto di Todaro e Pettinelli

Ieri sera, sabato 20 aprile, nel corso della quinta puntata del serale di Amici, Gaia e Lil Jolie sono state eliminate. In seguito all’uscita delle due ragazze dal talent show condotto da Maria De Filippi, i rispettivi coach, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, hanno deciso di salutare le loro allieve dedicando loro un dolce gesto.

Raimondo Todaro: le dolci parole per Gaia

In seguito all’eliminazione della sua pupilla, Raimondo Todaro non ha perso tempo e ha subito voluto dedicare un tenero messaggio via social a Gaia De Martino. L’insegnante ha infatti deciso di pubblicare nelle sue stories Instagram una fotografia che li ritrae insieme intenti ad abbracciarsi in occasione della consegna della maglia del serale, accompagnando l’immagine con una breve ma significativa dedica: “Non cambiare mai Gaietta”, corredata dall’emoticon di un cuore rosso.

Un gesto commovente che rappresenta alla perfezione il forte legame che si era creato tra Todaro e la sua allieva nei mesi di permanenza del talent. Legame che molto probabilmente si è intensificato ancora di più quando Gaia, vittima di un infortunio, ha dovuto lasciare la palla a una sostituta, decisione che era stata presa proprio dal suo coach per evitare di squalificarla direttamente dal gioco.

Todaro senza allievi: le reazioni del web

Con l’eliminazione di Gaia, Raimondo Todaro è rimasto ufficialmente senza allievi per le prossime puntate ma, sui social, ci sono molte persone che nelle ultime ore si sono schierate a favore dell’uscita della ballerina dal talent. Molti fans del programma infatti continuano a sostenere che Gaia avrebbe già dovuto uscire dal talent subito dopo l’infortunio.

Esattamente come era successo a Mattia Zenzola, ex allievo di Raimondo Todaro che per colpa di un infortunio era stato costretto a lasciare il programma, con la promessa di tornare l’anno successivo. Così era stato e, lo scorso anno, Zenzolasi era addirittura portato a casa la vittoria.

“Un vero miracolo. Finalmente la giuria ha fatto una scelta sensata questa settimana”, “Finalmente un po’ di giustizia è stata fatta. Con tutte le sfide che ha superato, Sarah meriterebbe di vincere la categoria canto”, e ancora “Giustissimo così. Per la prima volta dall’inizio del serale i giudici hanno votato con criterio e buon senso”, sono solo alcuni dei commenti scritti dai fans del programma circa l’eliminazione della De Martino.

Il messaggio di Anna Pettinelli per Lil Jolie

Dopo l’intervento di Todaro per la sua ex allieva, anche Anna Pettinelli non si è fatta cogliere impreparata e ha deciso di riservare un tenero gesto per la sua ex allieva Lil Jolie, anche lei eliminata nel corso della puntata di ieri sera del serale.

Nelle ultime ore infatti, la coach ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel dedicato alla giovane cantante: “Sono solo 4 ma ti abbraccerei molto di più. Angela usa la tua bella “follia” per fare musica e non smettere mai di essere te stessa. Ci vedremo in giro, lo so. Ad maiora.”