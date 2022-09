La speaker conferma che non farà più parte della squadra del talent show e svela in che rapporti è rimasta con la conduttrice pavese

Anna Pettinelli è fuori da Amici dopo aver vestito per tre anni il ruolo di insegnante di canto nel talent show di Canale Cinque. Al suo posto, per l’edizione 2022/2023, Maria De Filippi ha deciso di puntare su Arisa. La speaker radiofonica, intervistata da Super Guida Tv (la testata ha intercettato la donna al Festival di Venezia), ha per la prima volta commentato la sua esclusione dalla trasmissione, confermando che non farà più parte della squadra. Smentite invece le voci che la volevano in rotta con la conduttrice pavese. Qualcuno ha sussurrato erroneamente di rapporti compromessi tra la Pettinelli e la moglie di Maurizio Costanzo. Nulla di tutto ciò: tra le due donne continua ad esserci stima e rispetto.

Quella vissuta ad Amici è stata “un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante”, ha sottolineato la speaker che ha aggiunto: “Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”. Dunque nessun attrito, nessuna porta sbattuta. Anche perché pare che la De Filippi non l’abbia ‘abbandonata’.

Secondo alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, l’ex prof di Amici sarebbe infatti già stata coinvolta da ‘Queen Mary’ in un nuovo progetto televisivo. Si mormora che per lei ci sia in ballo un nuovo ruolo in un nuovo programma targato Fascino (società di produzione televisiva di Maria De Filippi). Quale? Per ora non ci sono altri dettagli relativi all’operazione. Quando alla Pettinelli è stato chiesto un commento sulla questione, è arrivata la seguente risposta: “Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie”.

Nessuno si vuole sbilanciare, ma il fatto che la radiofonica non abbia smentito la vicenda spinge a credere che qualcosa sta davvero bollendo in pentola.

Sempre restando sul tema Amici, anche Veronica Peparini ha fatto i bagagli. Con Anna Pettinelli formava un team, che ora non c’è più. A rimpiazzare le due donne, oltre alla già citata Arisa, arriverà Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo conosce molto bene il contesto del talent show, avendovi già lavorato in passato. Dunque anche per lui, così come per Rosalba Pippa, si tratta di un ritorno all’ovile. Confermati invece gli altri insegnati: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro torneranno dietro le rispettive cattedre in qualità di prof.