Amici, Francesca Tocca fuori: lei batte un colpo, il video con Todaro

Francesca Tocca fuori da Amici 24. Domenica, 29 settembre, ha avuto inizio la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante le prime due puntate, sono stati presentati i nuovi allievi della Scuola e i loro insegnanti, con la new entry Deborah Lettieri al posto di Raimondo Todaro. Inoltre, il pubblico ha avuto modo di rivedere anche i ballerini professionisti del programma, tra volti noti come Elena D’Amario, Isobel Kinnear e Sebastian Melo Taveira, insieme a qualche nuova aggiunta. Caso speciale quello di Giulia Stabile che, pur trovandosi da un mese a Londra per lavoro, continua a partecipare collegandosi per il suo momento sponsor con Oreo.

Ma, Giulia Stabile non è l’unica professionista a non essere apparsa (almeno fisicamente) in puntata. Fino ad ora, infatti, né Giulia Pauselli né Francesca Tocca, entrambe veterano del talent show, sono comparse in studio. Mentre non ci sono ancora notizie ufficiali sulla Pauselli, per quanto riguarda Francesca Tocca, SuperguidaTv ha rivelato che la ballerina sarebbe ufficialmente fuori dal corpo di ballo di Amici. A quanto pare, è già stata trovata una sostituta, ovvero la ballerina di latino americano Eleonora Riccardi. Difatti, quest’ultima è già stata vista in puntata per dimostrare delle coreografie.

Francesca Tocca fuori da Amici 24: i dettagli

Dunque, come ha reagito Francesca Tocca a questa notizia? Per il momento, la 35enne non si è espressa apertamente sulla vicenda. Tuttavia, poco fa, ha pubblicato su Instagram una romantica e passionale storia col marito Raimondo Todaro, in cui si scambiano un tenero bacio. Va ricordato che anche Todaro ha lasciato Amici proprio quest’anno, non per sua volontà. In un’intervista a La Volta Buona, il ballerino ha rivelato che avrebbe voluto continuare a far parte del talent show, ma che comprendeva la scelta del programma. A seguito di questo video, alcuni hanno ipotizzato che l’addio della Tocca al talent possa essere legato alla situazione del marito.

Ad ogni modo, è necessario precisare che si tratta solo di teorie del mondo del web. Difatti, Todaro ha sempre parlato con grande stima di Maria De Filippi, chiarendo che la sua uscita da Amici non è stata causata da presunte liti o dissapori. A questo punto, non resta che attendere per capire meglio cosa ci sia dietro la sostituzione di Francesca Tocca nel talent show.