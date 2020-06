Amici, Francesca Del Toro incinta: annuncio particolare, foto col compagno

In molti ricorderete Francesca Del Toro di Amici di Maria De Filippi perché durante la sua edizione fu una dei concorrenti più amati, purtroppo eliminata prima del Serale dopo una sfida diretta con Lorenzo Del Moro. Ai tempi di Amici 13 la Del Toro, che ha una sorella altrettanto amata, Emma, ballava da oltre dieci anni, aveva lavorato come modella e partecipato a numerosi spot pubblicitari: poteva vantare insomma una carriera già avviata, e la danza era la sua passione più forte. Parliamo ovviamente di altri tempi, quando Amici più che un’agenzia di collocamento tramite cui piazzare ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo era una scuola in cui ognuno partiva da un livello buono ma non eccellente. Da allora comunque Francesca ha continuato la sua carriera da danzatrice – come si nota dal suo profilo Instagram – e ha deciso di fare anche un importante passo: oggi la Del Toro è incinta e lo ha annunciato di recente sui social.

Francesca Del Toro è incinta: l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi lo annuncia su Instagram

“Ti sento #amoremio #momtobe”, queste alcune delle parole con cui la ballerina ha comunicato ai follower di aspettare un bambino. Francesca sta vivendo quindi un momento davvero speciale, su cui però non ha detto molto altro, visto che ad esempio non sappiamo in che mese sia. L’annuncio è stato dato su Instagram in modo particolare, cioè con un video che mostra Francesca e Gabriele ballare una coreografia che si conclude con lui che la stringe da dietro e le mette le mani sulla pancia. Un filmato che ovviamente avrà emozionato non solo i parenti dei due prossimi genitori – c’è ad esempio un commento di Emma Del Toro – ma anche i fan di sempre che forse non si aspettavano un annuncio simile.

Amici, gravidanza Francesca Del Toro: chi è il papà e le prime foto

Chi è il compagno di Francesca e papà della creatura che nascerà? Si tratta di Gabriele Vernich, ballerino professionista, coreografo e insegnante di danza che compare spesso nelle foto con la Del Toro e che negli scatti pubblicati sinora appare emozionatissimo ed entusiasta del futuro che potrà costruire alla sua famiglia. Il tempo passa e nonostante tutto proviamo anche noi un po’ di emozione quando ragazzi e ragazze che abbiamo conosciuto in altri contesti si trovano a vivere momenti così belli. Tanti auguri, Francesca e Gabriele!