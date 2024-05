Amici, festa post-finale tra dediche commoventi e grandi assenze

Dopo un lungo viaggio durato quasi sei mesi, Amici è definitivamente giunto al termine e ha incoronato il vincitore, o meglio la vincitrice, di quest’anno. Come ormai tutti sapranno si tratta di Sarah Toscano, giovane cantante del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Una vittoria che ha incontrato il favore del pubblico e che ha visto salire sul gradino più alto del podio una ragazza che nel corso dei mesi passati all’interno del talent show è migliorata sempre di più, coltivando la sua passione insieme alla grande umiltà che la distingue dall’inizio.

Una volta finita la puntata però, i giovani allievi si sono scatenati e hanno preso parte a una grande festa organizzata nello studio del pomeridiano di Amici. La star assoluta dei festeggiamenti è stato senza dubbio Mida ma a molti non è sfuggito un dettaglio della serata: la grande assenza di un finalista.

Lo show e la dedica di Mida a Sarah

Come anticipato, subito dopo essersi dedicati alle fotografie di rito nel dopo puntata, gli allevi di Amici si sono diretti al party organizzato per festeggiare Sarah e la fine di questa lunga avventura. Il set della festa era lo studio del pomeridiano e a occuparsi delle foto e dei video che sono poi stati postati in rete è stato Dustin, il ballerino della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si è letteralmente trasformato in un vero e proprio cameraman per una notte.

Re indiscusso della serata è stato sicuramente Mida che, con le sue canzoni più celebri ha saputo intrattenere e far divertire tutti in modo a dir poco magistrale, mostrando ancora una volta le sue doti da performer. Il 25enne ha quindi fatto esibire tutti sulle note della canzone che è ormai universalmente riconosciuta come il vero e proprio inno di questa edizione di Amici, Rossofuoco, ma c’è stato anche spazio per altri brani come Que Pasa, il suo nuovo singolo.

A un certo punto però il giovane allievo ha voluto interrompere i festeggiamenti per fare una dedica speciale alla vincitrice del talent show: “Fermi tutti, voglio dire una cosa. Adesso vorrei un casino per Sarah al mio tre una ragazza umile, brava che ha vinto meritatamente“.

Mida: -“Vorrei un casino al mio tre per Sarah” Noooo i lorellini sono I cuccioli 🥹🤍#amici23pic.twitter.com/7nlaKcIi5e — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 19, 2024

Naturalmente, dopo lo show di Mida anche altri allievi e finalisti come Petit hanno avuto l’occasione di esibirsi per l’ultima volta nella scuola che li ha visti crescere e diventare grandi artisti.

L’assenza di Holden

Come anticipato, sono molti i video e le fotografie che in queste ore stanno circolando sul web e riprendono alcuni momenti della festa post finale di ieri sera, ma un dettaglio ha colpito particolarmente i fans del programma. Nelle immagini postato si vedono infatti tutti i finalisti a partire da Marisol, per finire con Dustin a Mida. L’unico che non compare pare essere proprio Holden. In molti hanno quindi iniziato a pensare che il giovane cantante potesse aver abbandonato il party prima del tempo.

A quanto pare però Holden non si sarebbe affatto defilato dalla festa ma avrebbe semplicemente deciso di uscire per un po’ di tempo per fare qualche fotografia. Un comportamento che in ogni caso ha fatto storcere il naso a molti che lo hanno giudicato particolarmente strano.