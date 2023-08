Amici, Federica: “Sto ancora insieme a Piccolo G? Ecco la verità”

Lorella Cuccarini ha ospitato a “Dimmi di te”, format disponibile su YouTube, la cantante Federica Andreani, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista, oltre che per le sue brillanti performance all’interno della scuola più popolare d’Italia, è balzata agli onori della cronaca rosa per la love story intrecciata con un altro concorrente del programma di Canale Cinque, vale a dire Piccolo G. Nel corso della chiacchierata con la Cuccarini ha parlato di questo e molto altro.

Federica Andreani e Piccolo G, la love story continua…

Innanzitutto, la relazione sta proseguendo oppure no? Assolutamente sì, e va avanti a gonfie vele:

“Non me l’aspettavo. Pure con lui c’è stato l’ultimo periodo in cui eravamo un po’ distanti. Il mio sentimento è sempre stato lo stesso ma in quel momento eravamo tanto concentrati su quello che stavamo facendo, poi al serale c’era una pressione maggiore. Passavamo meno tempo insieme, poi quando lui è uscito ci hanno fatto incontrare e ci siamo chiariti. Quando sono uscita io l’ho chiamato subito e ci siamo visti. Alla fine al di fuori conosci veramente la persona per quello che è e niente, va avanti molto bene”.

Elogio all’umiltà di Maria De Filippi

La giovane cantante ha anche parlato dell’impressione che le ha fatto la regina della tv, Maria De Filippi. Le attese che si era fatta vedendola sul piccolo schermo da casa non sono state disattese quando l’ha conosciuta dal vivo:

“Maria è una persona vera, da quando l’ho vista ai casting l’ho vista come me l’immaginavo dalla tv. Una persona che comprende le situazioni, che sa aiutarti, umana. Nonostante sia Maria De Filippi è una donna umile e questa è una delle cose fondamentali“.

E pensare che Federica stava buttando tutto all’aria ancora prima di iniziare. Alla Cuccarini ha raccontato che non avendo mai studiato canto e non essendosi mai esibita innanzi a un pubblico, il giorno prima del provino chiamò la redazione di Amici per sfilarsi. Fortunatamente qualcuno la fece desistere. “Secondo me non sono adatta, preferisco tornare a casa”, disse la Andreani. Risposta dal programma: “Ma almeno provaci, non sai come potrà andare, come ti troverai o cosa succederà, quindi perché ti devi privare di questa cosa?”.

Arisa “fondamentale”

Alla fine il provino lo ha fatto e si sa come è andata a finire: è stata arruolata ed ha fatto un figurone, riuscendo persino a raggiungere l’ambito Serale. Ad accompagnarla nel percorso artistico all’interno della scuola c’è stata l’insegnante Arisa:

“Lei è stata tanto di cuore, poi era molto presente. Faceva proprio lezione con me, in sala mi aiutava con i brani e parlavamo tanto, anche di problemi perché comunque siamo tutti ragazzi e ci facciamo prendere tutti da tanti pensieri. Lei mi ascoltava parecchio quindi è stata fondamentale in tutto questo percorso“.

Nel talent ha imparato anche a conoscersi meglio e a superare le difficoltà. A un certo punto è stata attanagliata da un senso di inferiorità da cui però è riuscita ad emergere più forte e più consapevole dei propri mezzi:

“C’è stato un momento un po’ più avanti, diciamo dopo tre o quattro mesi, nel quale iniziavo tanto a paragonarmi agli altri. Essendo interprete, non scrivevo brani quindi vedevo gli altri impegnati a scrivere e io mi sentivo sempre che non stavo facendo, che non stavo producendo qualcosa. E questa cosa mi faceva sentire inferiore rispetto agli altri. In realtà poi alla fine ho imparato che bisogna sempre confrontarsi con se stessi. Ogni tanto mi fermavo e dicevo “ok, aspetta, pensa da dove sei partita, che facevi prima, e vai per la tua strada perché gli altri fanno il loro e tu fai il tuo”. Da lì mi sono sbloccata di nuovo, è stata una fase”.

Gioia infinita e inaspettata quando è riuscita ad accedere al Serale. Federica ricorda che è esplosa in un pianto folle di felicità: “Quella ero proprio io, ho riso per un minuto e mezzo davanti a tutti però quella ero proprio io. Era tanta gioia ma soprattutto tanta soddisfazione perché pensavo “cavolo, senza alcun tipo di mezzo o preparazione sono riuscita ad arrivare fino a quel punto”. Per me era impensabile i primi mesi”.

Nel programma ha stretto una bella amicizia con Angeli Mango. Le due ragazze si sono supportate a vicenda, dandosi manforte nei momenti no. Nessuna rivalità, anzi quando una delle due raggiungeva dei traguardi l’altra esultava: