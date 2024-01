Amici, Pettinelli-Cuccarini: far west. E Fiordelisi asfalta Anna

Anna Pettinelli all’attacco di Mida, di nuovo. Lorella Cuccarini non ci sta e picchia duro sulla collega. L’allievo non si risparmia e replica a tono. La speaker difende le sue scelte e spacca il pubblico. Questa la fotografia del can can generatosi in studio ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata in onda il 28 gennaio 2024. Il caos si è innescato ancora prima dell’esibizione del cantante. La Cuccarini ha detto che il compito non aveva senso: “Anna, hai assegnato solo parole a caso”. Quindi ha aggiunto che il suo allievo ha una bella scrittura.

La Pettinelli ha dato a Mida un compito in cui doveva scrivere barre utilizzando le seguenti parole: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco, equatore. Dopo le scintille pre performance, il giovane talento si è esibito. Nel mentre la Cuccarini ha sbertucciato la collega sventolando le parole assegnate al suo allievo. Concluso il brano è iniziato il far west.

“Hai un ego come il Texas, dovevi impegnarti di più piuttosto che fare un mezzo dissing che già avevi fatto. Manco sei originale. Non hai scritto un testo buono e non hai legato le parole”, ha tuonato la Pettinelli. Mida l’ha fulminata: “Quando mi darà un compito sensato, allora scriverò cose sensate”. L’insegnate ha controreplicato seccamente: “Tu hai un modo di scrivere banale”. La Cuccarini ha iniziato a difendere l’alunno: “Perché non dai un compito del genere ai tuoi allievi?”.

“Tu ogni tanto dai compiti, Rudy deve giocare a padel e non li dà. Io mi prendo delle responsabilità. Date compiti tosti come faccio io”, ha sibilato la speaker radiofonica. La ‘Cucca’ ha contrattaccato: “Con te è impossibile, dai compiti assurdi. Mida ha fatto un ottimo lavoro. Parli per partito preso contro il ragazzo”. Altro affondo della Pettinelli: “Piantala, non ce l’ho con lui, deve impegnarsi di più. Voto 4”. A questo punto Lorella si è affidata a una citazione storica di Tina Cipollari: “Maria, io esco”. Poi ha aggiunto: “Io gli ho dato un 8, bravo. La maglia puoi riprenderla. Anna, hai dato un compito senza senso”. Giù il sipario!

Il pubblico, a giudicare dai commenti sui social, si è spaccato. C’è chi ha dato ragione alla Pettinelli, considerando Mida arrogante, e chi si è schierato contro di lei, sostenendo ciò che dice la Cuccarini, vale a dire che la collega va contro al ragazzo in modo pregiudizievole.

Contro La Pettinelli si è scagliata anche Antonella Fiordelisi che, quando partecipò al GF Vip, fu attaccata proprio dalla speaker. Così l’influencer su Twitter: