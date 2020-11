Amici, ex concorrente andrà a processo: insulti a una fan minorenne

By

Un ex allievo del talent di Maria De Filippi è accusato di bodyshaming ai danni di una sua fan minorenne. Verrà processato il prossimo anno.

Daniel Cosmic (Daniel Piccirillo), ex allievo della scuola di Amici, sarà processato per aver utilizzato parole molto offensive nei confronti di una sua fan. Il fatto è accaduto lo scorso aprile, in pieno lockdown, quando Daniel aveva deciso di iniziare un live su Instagram. Il cantante aveva accettato la richiesta di una sua fan di 16 anni e, approfittando della giovane età, ha iniziato a deriderla e denigrare il suo aspetto fisico. Durante la diretta, infatti, ha più volto fatto bodyshaming nei confronti della giovane, rivolgendole frasi dispregiative.

Amici, Daniel Cosmic accusato di bodyshaming

Se in un primo momento la ragazza ha reagito ironicamente, sorridendo alle frasi del cantante, poco dopo il suo stato d’animo è visibilmente cambiato. Sono stati i genitori della sedicenne a denunciare l’accaduto dopo aver visto un reale crollo emotivo da parte della figlia che ha avuto bisogno anche di un supporto psicologico per superare il fatto. Il ragazzo è ora accusato di diffamazione aggravata da motivi abietti e dovrà presentarsi a processo il 18 novembre 2021.

Amici, le parole di Cosmic alla fan

Cosmic è particolarmente seguito sui social e dopo la sua partecipazione al talent di Amici nel 2018 ha aumentato visibilmente il suo numero di follower su Instagram. Per questo motivo, durante il periodo del lockdown, nel mese di aprile, il giovane aveva deciso di avviare un live e ospitare qualche ‘seguace’ all’interno della diretta. Nulla di strano fin qui, se non per il fatto che, una volta accettata la richiesta da parte della sedicenne, Daniel ha iniziato a sbeffeggiarla con epiteti e battute infelici che riguardavano il suo aspetto fisico.

Alla domanda “Come stai?” rivolta dalla ragazza, Cosmic ha subito risposto con “Se non ci mangi stiamo molto bene”. Per poi continuare con “Il tuo ragazzo ideale? L’importante è che sia commestibile”, “Cosa ti colpisce del carattere di una persona?” La ragazza, imbarazzata dal suo idolo non riusciva a rispondere, così Daniel rispondeva al posto suo dicendo: “L’importante è che te lo mangi”.

Tutte battute che sono state immediatamente denunciate anche dal suo manager, Francesco Facchinetti. “A casa mia chi sbaglia paga” – aveva affermato Facchinetti – “Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato”. Per evitare ripercussioni, il profilo dell’aspirante cantante era stato chiuso poco dopo l’avvenimento. Ma tutte le precauzioni non sono servite a togliere Cosmic dai guai giudiziari che dovrà affrontare il prossimo anno. L’accusa è molto grave soprattutto perché a subire è stata proprio una minore.