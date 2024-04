Amici, ex ballerino stroncato da Celentano con Mariah Carey: chi è

Un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha avuto una grandissima opportunità. Il ballerino si è difatti esibito su un importante palco di Las Vegas insieme alla cantante Mariah Carey. All’epoca della sua partecipazione al talent show di Canale 5 non era stato apprezzato dall’insegnante Alessandra Celentano. Questa, quindi, è stata per lui un’enorme rivincita. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ieri sera un ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi, Amici, ha avuto la grandissima opportunità di ballare sul palco dove si è esibita Marah Carey a Las Vegas. Si tratta nello specifico di un allievo che ha fatto parte dell’edizione della trasmissione del 2009, vinta dalla cantante Alessandra Amoroso. A volerlo fortemente all’interno della scuola fu Garrison, che al giorno dell’ingresso lo fece esibire con un’improvvisazione che lasciò tutti senza parole. L’unica a non rimanere convinta dal talento del ragazzo fu un’altra insegnante, Alessandra Celentano. La maestra lo invitò difatti a specializzarsi solo nell’hip-hop, non considerandolo adatto agli altri generi.

Il ballerino in questione è Adriano Bettinelli. In quell’edizione arrivò quasi in finale e in seguito alla sua esperienza all’interno della scuola di Amici ha iniziato una carriera di successo diventando anche uno dei professionisti del talent. Dopo aver avuto la possibilità di esibirsi al fianco di una grande artista internazionale, Adriano ha voluto ringraziare chi ha sempre creduto in lui e chi gli ha permesso di avere tale opportunità.

Chi è Mariah Carey, l’artista con cui si è esibito

Mariah Carey è una delle cantanti pop più famose al mondo. La sua carriera è stata segnata da numerosi successi, tra cui album multi-platino e un libro autobiografico. E’ conosciuta anche per la sua canzone natalizia “All I want for Christmas is you”. Con oltre tre decenni di carriera ha dimostrato di essere un’icona della musica pop ed una delle artiste influenti della sua generazione. La sua musica continua a ispirare e intrattenere milioni di fan in tutto il mondo. Per Adriano è stata quindi una grandissima soddisfazione potersi esibire al suo fianco.