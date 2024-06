Amici, ex allievo svela aneddoto su Maria: mai accaduto prima!

Maria De Filippi è la storica conduttrice di Amici, programma in onda su Canale 5 che ricerca nuovi talenti nei campi del canto e della danza. I concorrenti spesso si affezionano a lei per la sua indole molto materna e ciò è avvenuto anche durante l’ultima edizione terminata qualche mese fa e che ha visto la cantante Sarah Toscano aggiudicarsi la vittoria. Nelle ultime ore uno dei ballerini ha raccontato in un’intervista un aneddoto che riguarda proprio la conduttrice. Quello che ha rivelato non era mai accaduto prima. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto la vittoria della cantante Sarah Toscano. Il talent va in onda dal 2001, per i primi due anni su Italia 1 e successivamente su Canale 5. Inizialmente si chiamava Saranno Famosi, poi ha cambiato nome in Amici di Maria De Filippi per evitare confusione con l’omonima serie tv. Il talent si pone lo scopo di scoprire giovani talenti nel mondo della danza ed in quello del canto ed i concorrenti selezionati vengono seguiti e formati durante la loro permanenza nel programma come in una scuola. Trascorrendo molto tempo al suo interno, spesso gli allievi si affezionano alla conduttrice Maria De Filippi, con cui si viene a creare un legame speciale.

L’aneddoto su Maria De Filippi raccontato da un ex allievo

Ospite nel podcast condotto da Lorella Cuccarini, insegnante del programma, uno dei protagonisti dell’ultima edizione ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico del ballerino Nicholas Borgogni, eliminato nella seconda puntata del serale. Proprio in quell’occasione la conduttrice ha speso delle bellissime parole per lui. Parlando a “Dimmi Di Te” con Lorella, l’ex allievo ha rivelato che durante la loro permanenza del talent una volta Maria ha compiuto un gesto mai fatto prima e decisamente insolito. De Filippi ha difatti chiamato tutti gli allievi alle due di notte!

La motivazione dietro tale scelta riguardava proprio uno degli allievi, Holden. Il cantante aveva difatti deciso di abbandonare il programma in un momento di crisi per poi rientrare poco dopo. Dato che tra i ragazzi si era formato un bel gruppo, la conduttrice voleva sincerarsi che tutti stessero bene in seguito all’accaduto.

Di seguito le parole di Nicholas a Lorella Cuccarini: