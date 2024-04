Amici, ex allievo protagonista di un film Netflix: gli auguri di Maria

Il 4 aprile del 2024 su Netflix uscirà uno dei film più attesi dell’anno, “Fabbricante di lacrime”. Si tratta di un film young adult ispirato all’omonimo romanzo del fenomeno letterario Erin Doom. Nei panni dei protagonisti Nica e Regel ci saranno rispettivamente due giovani attori: Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni. Quest’ultimo nome potrebbe suonare familiare a molti, in particolare ai fedeli seguaci di Amici. Si tratta, infatti, di Biondo, ex allievo della 17esima edizione del talent show, nella quale vinse Irama. Nel lontano 2017, il cantante è stato uno dei protagonisti assoluti della trasmissione, venendo eliminato in una delle ultime puntate del Serale.

In particolare, Biondo aveva fatto parlare di sé per la sua hit “Dejavu” e per la storia d’amore iniziata nella Scuola con Emma Muscat. Dopo l’esperienza ad Amici, il cantante ha continuato a dedicarsi al mondo della musica, ma non solo. Nel 2021, infatti, ha debuttato come attore nella serie di Rai1 “Che Dio ci aiuti”. Da lì, sono seguiti altri progetti sia per il piccolo che per il grande schermo, come Crazy for Football di Volfango De Biasi o Vivere non è un gioco da ragazzi di Rolando Ravello.

Lo scorso anno, poi, Simone Baldasseroni è stato scelto per essere il protagonista del film tratto dal romanzo furore tra i giovani, “Fabbricante di lacrime“. Grazie alla grande popolarità ottenuta tramite il mondo di TikTok, il libro è stato il più venduto in Italia nel 2022 con quasi 500mila copie. E, a vestire i panni dell’amatissimo Erin, è proprio l’ex allievo del talent show di Canale 5. Dunque, in occasione dell’imminente uscita del film, Amici e Maria De Filippi hanno voluto fare degli auguri speciali e inaspettati a Simone, in arte Biondo.

La pagina Instagram ufficiale del programma ha condiviso una storia della locandina del film Netflix, taggando Biondo e scrivendo “In bocca al lupo”. Un gesto molto tenero, che dimostra come, anche a distanza di anni, Amici continui a festeggiare i traguardi di coloro che hanno fatto parte della Scuola. Il post è stato poi ricondiviso dallo stesso Simone, che in questi giorni è in pieno tour promozionale per “Fabbricante di lacrime“.