Amici, Evandro: “Mai visto prima il talent”, e sull’amore: “Diciamo che…”

Ci sono news su Evandro dopo Amici 20. Il cantante ha lasciato la scuola da pochi giorni e il pubblico sente la sua mancanza. Quando va in onda il daytime, infatti, su Twitter sono in tanti a dedicare un pensiero a Evandro, nonostante l’eliminazione. Ma seppure non sia più possibile vederlo in televisione e fare il tifo per lui nel talent show di Maria De Filippi, le notizie non mancano di certo su Evandro. Seguitissimo sui social, oggi le news arrivano anche da Radio Smeraldo che ha scelto di intervistare l’ex allievo di Anna Pettinelli.

Evandro oggi ha raccontato come è nata la sua passione per la musica. Pare che l’amore sia sbocciato improvvisamente e in modo del tutto inaspettato. Ha raccontato infatti che è nato tutto in modo casuale, non è mai stato un grande appassionato di musica fino a quando si è avvicinato a questo mondo perché ne ha avvertito il bisogno. Un po’ per curiosità anche ha iniziato a scrivere canzoni, in un periodo abbastanza buio. E così ha scoperto che nella musica e nella scrittura avvertiva un senso di appagamento.

Come mai ha deciso di partecipare ad Amici 20? Anche questo è avvenuto per puro caso. Anzi Evandro ha ammesso di non aver mai visto prima il talent: “Mi sono avvicinato ad Amici un po’ per caso, me lo avevano consigliato degli amici. Anche se non avevo mai visto il talent prima di andarci”. Ma tra le tante domande ce n’era una anche sull’amore. L’occasione è arrivata con il suo inedito Guacamole in cui c’è una frase sull’essere pronti o meno per una relazione. Lui sarebbe pronto oggi come oggi? Questa la sua risposta:

“Diciamo che sì, ma come ho detto sono in una relazione ma mai troppo. Non so, sono un po’ nel mood volo da una parte all’altra, vediamo un po’ che succede. Poi in alcuni punti sto in meglio che in altri”

Una risposta un po’ vaga, che lascia intendere qualcosa ma non tutto su una ipotetica fidanzata. Ma Evandro ha precisato che Guacamole non è una canzone d’amore. Nonostante per qualcuno possa sembrare così, ma lui ha ammesso di averla scritta con altri intenti. Ha speso delle belle parole su Maria, dicendo che è una figura materna per tutti gli allievi. Ha infine rivelato chi dei suoi compagni gli piace di più: apprezza molto il modo di scrivere di Leonardo, Enula e Sangiovanni. Con cui aveva anche una grande amicizia, ma anche con Samuele come rivelano i messaggi dopo l’eliminazione.