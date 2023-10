Amici: era fidanzato con Alessandra Tognolini, ora il coming out

Un noto ex allievo di Amici ha fatto ufficialmente coming out presentando il suo compagno: ecco di chi si tratta

Era il 2007 quando Francesco Mariottini entrò a far parte di una delle edizioni più fortunate di Amici, vinta poi da Marco Carta. Durante il suo percorso nel programma, Francesco si trasformò in uno dei ballerini più amati dai fan del talent show, che ancora oggi lo ricordano con molto affetto. Oltre che per le sue doti da danzatore, Mariottini ha attirato molto l’attenzione anche per questioni riguardanti la sua vita privata. Durante la permanenza ad Amici si fidanzò con la ballerina Alessandra Tognolini, con la quale andò a convivere per un anno e mezzo. Dopodiché, si iniziò a speculare su una sua presunta omosessualità e alcuni ipotizzarono addirittura di un flirt con Marco Carta.

D’altro canto, Il Corriere Della Sera, invece, aveva ipotizzato che Francesco fosse eterosessuale, addirittura parlando di rumor che davano il ballerino per sposato con una donna e con un figlio. A distanza di anni, l’ex allievo di Amici ha fatto finalmente chiarezza sulla sua vita sentimentale. Francesco, infatti, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha ufficialmente presentato il suo compagno, il fotografo Chris Philippo. I due stanno insieme da ben 6 anni e il danzatore ha voluto dedicargli un romantico messaggio in occasione del suo compleanno. Ecco i commoventi auguri:

Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni”, ha scritto Mariottini nella didascalia di un carosello di immagini, “Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato nella mia vita, in grado con la sua macchina fotografica di catturare anime invece che persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme.

Il post è stato subito invaso da tantissimi commenti, tra complimenti e domande indiscrete dei più curiosi. A tal proposito, un utente ha voluto chiedergli informazioni riguardo le sue precedenti relazioni amorose, facendo riferimento proprio alla collega conosciuta durante Amici. Al che, Francesco ha colto l’occasione per rispondere a tutti i rumors girati su di lui in questi anni, scrivendo: “Hanno scritto articoli falsi negli anni, travisando voci pur di fare gossip”.

Chi è Francesco Mariottini

Francesco Mariottini è diventato conosciuto al grande pubblico nel 2007, quando entrò a far parte della Scuola di Amici. Fu uno dei pupilli della maestra Alessandra Celentano, che ha sempre elogiato le sue doti da ballerino e il suo carisma sul palco. Difatti, già prima di Amici, Francesco era riuscito ad ottenere una borsa di studio per il balletto di Toscana e Opus Ballet. Una volta uscito da Amici, riuscì ad ottenere la direzione artistica della scuola Umbria Ballet. Nel 2010, poi, tornò nel talent show di Maria De Filippi nei panni di professionista. Dopo diversi anni di assenza, ultimamente ha fatto il suo ritorno nel programma in qualità di giudice esterno.