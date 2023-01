Francesco Mariottini è tornato ad Amici come giudice di ballo. Lui è senza dubbio tra i concorrenti più amati e più talentuosi della storia del talent show. Maria De Filippi oggi lo ha annunciato in studio nel trio di giudici esterni di danza e c’è stato un boato in studio. Nessuno ha mai dimenticato Francesco, i fan più giovani di Amici di Maria De Filippi non possono ricordarlo ma chi segue il talent da sempre non può dimenticarlo. Il talento lo ha portato ad affermarsi come ballerino e oggi a tornare nello studio di Amici come giudice. Un esempio anche per i tanti allievi che oggi sono seduti dietro al banco e sognano di avere la stessa carriera.

Sono passati quindici anni da quando dietro ai banchi c’era lui: Francesco Mariottini ha partecipato ad Amici 7, in onda a cavallo tra il 2007 e il 2008. Era l’edizione vinta da Marco Carta nonché una delle edizioni che ancora oggi vengono menzionate di più sui social. La settima è l’edizione dell’album Ti Brucia e di litigi che ancora oggi fanno il giro dei social. Al Serale erano divisi in squadra Bianca e squadra Blu. Francesco era nei Blu, con lui c’erano Marco Carta, Cassandra De Rosa, Marina Marchione, Gennaro Siciliano, Marta Rossi e Maria Luigia Larocca. Qualche nome dei Bianchi? Roberta Bonanno, Pasqualino Maione, Simonetta Spiri, Susy Fuccillo, ecc.

Proprio nella fase del Serale c’è stato un momento passato agli annali del talent show: la caduta di Gianni Sperti ad Amici durante l’esibizione di Francesco Mariottini. Una caduta tanto epica quanto rovinosa. Erano gli anni in cui i ballerini dovevano mettersi in gioco anche in prove tecniche, con prese e quant’altro. Francesco si stava esibendo proprio con Gianni e con Maria Zaffino, un’altra colonna portante di Amici in quegli anni. Francesco doveva dare lo slancio a Gianni per un salto all’indietro, ma non fu perfetto: Sperti finì faccia a terra.

La reazione di Gianni? The show must go on: si rialzò e continuò la coreografia, mentre l’allievo era molto scosso. Il video è stato ripescato oggi su Twitter rivedendo Francesco Mariottini ad Amici. C’è chi non lo dimenticherà mai non solo per il suo talento nella danza ma anche per quel momento. Il video della caduta di Sperti con Mariottini è servito a rispolverare i ricordi di chi, forse, aveva rimosso questo momento.