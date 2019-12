Amici, Emma Muscat: nel video c’è Luca Daffrè. In passato si parlò di flirt

Amici, Emma Muscat: nel videoclip di ‘Vicolo cieco’ spunta Luca Daffrè: a settembre il gossip mormorò di un flirt tra la cantante e l’ex corteggiatore

‘Vicolo cieco’ è il nuovo singolo di Emma Muscat, la cantante lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi. Nel programma conobbe anche Biondo, con cui ha avuto una relazione sentimentale naufragata qualche mese fa. E dopo la rottura si è mormorato anche di un presunto flirt tra Emma e Luca Daffrè, noto ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sui due giovanotti e poi calato il silenzio del gossip. Nelle scorse ore i loro due nomi sono però tornati a essere citati in comune nella cronaca rosa. Motivo? Luca è apparso nel videoclip del nuovo brano della Muscat.

Il gossip su Luca ed Emma

Il videoclip di ‘Vicolo cieco’ sta avendo un buon successo su You Tube, dove ha fatto incetta di visualizzazioni e commenti di apprezzamento da parte degli utenti. Questi ultimi non si sono nemmeno lasciati sfuggire lo ‘special guest’ del video, Luca Daffrè. Ecco allora che forse si spiegano le paparazzate milanesi risalenti a settembre e che immortalarono Luca e Emma assieme, facendo vociferare il gossip. Che i due giovani stessero discutendo di lavoro? “I due sono stati avvistati a Milano, a pranzo insieme e a casa di amici. C’è solo una semplice amicizia oppure questa simpatia si è già tramutato in altro?”, scriveva 361 Magazine a proposito degli scatti che ritraevano la cantante e l’ex corteggiatore.

Emma Muscat e il caso del video circolato clandestinamente sul web: la furia di Facchinetti

Sul finire di novembre, Emma è scoppiata in lacrime via social dopo aver scoperto che il videoclip della sua ultima fatica musicale era stato divulgato clandestinamente sul web. Un fatto che mandò in fumo il lavoro di marketing del suo staff. La cantante fece anche un appello ai propri fan, invitandoli a non condividere il materiale pirata diffuso in rete. Sulla questione intervenne anche l’agente della Muscat, Francesco Facchinetti, che con una serie di Stories furenti spiegò l’accaduto.