Amici, Emanuele Filiberto: la confessione su Stash e Stefano De Martino

Emanuele Filiberto di Savoia è contento di essere tornato ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice. La conduttrice Mediaset ha confermato il principe insieme al cantante Stash e al presentatore in carriera Stefano De Martino, entrambi ex allievi del talent show.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Emanuele Filiberto ha ammesso che all’inizio era molto titubante su questo ruolo: si sentiva una sorta di intruso tra il frontman dei The Kolors e il marito di Belen Rodriguez. Poi, grazie alla De Filippi, il 50enne ha acquistato maggiore sicurezza.

Ad aiutare pure il rapporto che Emanuele Filiberto ha instaurato con Stash e Stefano De Martino. A tal proposito il giurato ha confessato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Ci vediamo anche fuori gli studi televisivi. Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro: scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano, e loro mi trattano da principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate”

Tra i giurati di Amici è nata dunque una bella amicizia. Nessun contatto fuori, invece, tra Emanuele Filiberto e i Professori della trasmissione di Canale 5. Secondo il principe si tratta di una questione di serietà visto che si trovano su fronti opposti. Il giurato ha confidato che sente molto la responsabilità di giudicare i ragazzi in gara.

Il legame tra Emanuele Filiberto e Maria De Filippi

Diverso il discorso con Maria De Filippi: Emanuele Filiberto ha fatto sapere che con la conduttrice Mediaset si scambia spesso messaggi. Del resto la bionda presentatrice è stata una delle prime a credere nel talento televisivo di Savoia: nel 2008, in qualità di autrice, la De Filippi ha scelto Filiberto come giudice a Il ballo delle debuttanti.

Da allora ne ha fatta di strada: Emanuele Filiberto ha partecipato a molteplici format e show. Con Maria De Filippi ha inoltre lavorato ad Amici Celebrities. Nell’imminente futuro del principe, però, la tv avrà poco spazio: dopo la fine del talent show Emanuele tornerà a darsi da fare con le sue attività.

Il marito di Clotilde Courau ha una catena di ristoranti in giro per il mondo e sta per aprire un nuovo locale a Dubai. In più nell’agenda di Emanuele Filiberto anche gli impegni della casa Savoia, più precisamente eventi per ricordare la storia della nobile famiglia.