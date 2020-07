Amici, parla Elena D’Amario: smontato il gossip su Alessio La Padula

Elena D’Amario e Alessio La Padula, come stanno le cose? I due danzatori professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati chiacchierati e pizzicati dal gossip nostrano di recente. Nelle scorse settimane i due erano stati sorpresi assieme tra le vie di Napoli. Sembrava la prova ai rumors in circolazione: è nata una coppia. Sulla vicenda i diretti interessati non si sono mai pronunciati. Ora Elena, attraverso le colonne di Grazia, lascia intendere che, laddove ci sia stato un flirt, sembra che non si sia tramutato in una storia più importante. La ballerina non parla esplicitamente del collega, ma fa sapere che al momento non ha trovato una persona che la capisca e la supporti. Insomma, nella vita sentimentale della D’Amario non c’è un punto fermo. E dunque nemmeno La Padula.

Amici, Elena D’Amario: “Non è facile trovare una persona nella mia situazione”

“ Non è facile trovare una persona che mi supporti e capisca la mia situazione impegnativa. Qualcuno con cui condividere quello che faccio, che abbracci il mio mondo”, ha dichiarato Elena al settimanale Grazia, parlando in generale della sua situazione sentimentale e della possibilità di costruire una famiglia nel futuro prossimo. Parole inequivocabili che, almeno per il momento, spengono il gossip che la voleva vicina ad Alessio La Padula. Un amore grande in realtà c’è: quello per la danza, disciplina attorno a cui ruota tutta l’esistenza attuale della ballerina che, nonostante i brillanti risultati raggiunti, non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Non a caso rimarca che vuole “andare avanti e fare più cose nel mondo della danza”.

Elena D’Amario di Amici e la passione per il cinema

Danza ma non solo nei progetti della ballerina. Certo ora l’impegno è tutto lì ma in futuro ci potrebbe essere anche il cinema. Infatti confessa che è molto affascinata dall’idea di studiare i segreti della settima arte e non esclude di approcciarsi al settore prossimamente. Chissà che il suo talento un giorno possa essere messo al servizio dei registi cinematografici… Tornando agli impegni attuali, è pronta a ripartire con una nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Nel frattempo i fan del programma è meglio che si mettano il cuore in pace. Con Alessio La Padula la storia pare proprio che non ci sia.