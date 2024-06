Amici, “Elena D’Amario nuova prof”: ma il pubblico non è d’accordo

Lo scorso 18 maggio, si è conclusa la 23esima edizione di Amici. Trattasi di un’altra stagione di successo, che ha ottenuto nuovamente ottimi ascolti, oltre a grandi risultati per gli allievi. Nel corso dell’anno, infatti, ben due cantanti (Mida e Holden) hanno conquistato dischi di oro e platino, portando ancora una volta in alto il nome del programma. Alla fine, però, la vittoria è andata a Sarah Toscano, che, durante il Serale, è riuscita ad avere una crescita straordinaria, sbocciando in una vera e propria pop star. Il percorso della cantante è piaciuto così tanto che i telespettatori hanno deciso di premiarla, facendole vincere il talent show.

Ebbene, una volta finita un’edizione, s’inizia immediatamente a pensare a quella successiva. Difatti, sono già aperti i casting per trovare i nuovi talenti che si siederanno sui banchi della Scuola più famosa d’Italia il prossimo autunno. Non solo, pare che ci saranno anche grandi cambiamenti per quanto riguarda la cattedra della trasmissione. Difatti, stando ad alcune indiscrezioni, pare che Emanuel Lo lascerà la trasmissione. Dopo due anni come professore, il coreografo sarebbe pronto per nuovi progetti. Tra l’altro, dal prossimo autunno, la sua compagna Giorgia sarà alla guida di X Factor. Quindi, chissà se troveremo Emanuel ad occuparsi delle coreografie del talent di Sky Uno.

Ma, le novità non sono finite qui. Stando ad alcune voci che circolano sul web e a quanto riportato da Blasting News, il suo posto verrà preso da un volto noto del programma: Elena D’Amario. Elena non solo è stata un’allieva nel lontano 2010, ma da ormai molti anni fa parte del corpo di ballo di Amici, curando molte delle coreografie degli allievi. Per questo, probabilmente Maria potrebbe aver pensato che fosse la persona più adatta ad un ruolo del genere.

Tuttavia, i fan di Amici non sembrano essere molto contenti di questa notizia. Sui social, infatti, gli utenti si sono scatenati con i commenti, la maggior parte dei quali erano contro la possibilità di vedere la D’Amario come nuova professoressa. Molti telespettatori ritengono che Elena si comporti troppo da ‘mamma chioccia’ con gli allievi, avendo in passato difeso spesso alcuni studenti ritenuti da Alessandra Celentano poco talentuosi.

Per questo motivo, il pubblico non sembra particolarmente entusiasta all’idea di assistere nuovamente a queste liti, percependo Elena come piuttosto supponente. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni senza nessuna conferma ufficiale.