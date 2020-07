Amici, Elena d’Amario promossa a insegnante? L’ultima foto della ballerina

Elena d’Amario è ad Amici di Maria De Filippi sin dalla nona edizione, quindi da ben undici anni, durante i quali è stata prima concorrente, poi ballerina professionista e oggi chissà. Lo scriviamo perché di recente ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare che fa pensare a una sorta di promozione. Niente di certo, anzi è più probabile che si tratti solo di gossip, visto che nel caso in cui tale ipotesi si dovesse verificare avverrebbe una sorta di rivoluzione all’interno del talent show di Canale 5: si dovrebbe assistere infatti o al passaggio degli insegnanti di ballo da tre a cinque (un numero pari renderebbe tutto più difficile per la maggioranza dei voti), o alla sostituzione di uno fra Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Vi spieghiamo subito a cosa ci riferiamo.

Professori Amici 20, Elena D’Amario diventa insegnante? Il gossip dopo l’ultima foto

La foto pubblicata da Elena D’Amario su Instagram immortala un foglio molto importante: non uno qualsiasi, non per i candidati ballerini di Amici 20 almeno, ma il foglio; si tratta della scheda di valutazione da compilare per procedere alla scrematura dei partecipanti, e a compilarla è proprio Elena. Non sappiamo cosa voglia dire esattamente ma le ipotesi sono varie: la più accreditata è che la D’Amario ritorni come professionista e che abbia semplicemente contribuito a selezionare i ragazzi che parteciperanno ad Amici 2021 (è già accaduto che gli ex concorrenti valutassero i futuri allievi prima del giudizio di altri tecnici e dei professori); la seconda è che in qualche modo Elena abbia avuto una sorta di promozione; la terza, ed è quella che riteniamo meno probabile ma di cui sicuramente si parlerà dopo lo scatto, è che la d’Amario sarà una degli insegnanti della prossima edizione.

Amici 20 cast, tra gli insegnanti Elena D’Amario? Tanti dubbi

Per quanto ci riguarda riteniamo difficile che Maria De Filippi possa aver voluto sostituire uno tra Veronica, Timor e Alessandra perché finora come commissione hanno sempre funzionato e sono stati in grado di portare al Serale dei ballerini bravissimi. Tutto può essere, è vero, e il gossip non potrà che esplodere dopo una storia Instagram come questa, ma il passato ci insegna che Amici ha sempre tenuto conto dei suoi professionisti e li ha valorizzati ogni volta che ha potuto (pensate soltanto alla promozione di Marcello Sacchetta e Lorella Boccia a conduttori del pomeridiano…). Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.