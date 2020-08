Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula insieme a Termoli: la situazione

Altro avvistamento, altro gossip. Elena D’Amario e Alessio La Padula di Amici di Maria De Filippi sono stati nuovamente pizzicati assieme facendo risollevare il vociferare ‘rosa’ circa i loro reali rapporti. Solo pochi giorni fa, la danzatrice, rilasciando un’intervista al magazine Grazia, sottolineava di essere single oltre a rimarcare di essere molto impegnata a coltivare la propria carriera professionale. Su Alessio non proferì una parola, ma dicendo di non essere fidanzata implicitamente smontava il gossip su La Padula. Ora spunta che i due stanno trascorrendo del tempo assieme a Termoli, comune molisano in provincia di Campobasso dove la D’Amario è solita trascorrere le vacanze estive. A ‘intercettarli’ è stato il blog Isa e Chia, che ha ricevuto una soffiata ‘allettante’….

Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula tra smentite e avvistamenti

Il mormorio su una presunta frequentazione in corso tra i due danzatori professionisti aveva cominciato a trapelare durante la quarantena. Qualcuno scommise che Elena e Alessio si trovassero nella stessa abitazione durante il lockdown. Anche in quel caso i diretti interessati preferirono non commentare la vicenda. Finito il periodo di ‘reclusione domestica forzata’ furono poi paparazzati per le vie di Napoli. Un avvistamento che sembrava essere la prova certa che tra i due fosse nato un sentimento forte e che ci fossero i presupposti per una storia importante. Tuttavia, come sopra accennato, la D’Amario ha smorzato il tutto attraverso le colonne di Grazia, dichiarandosi single nei giorni scorsi. Si giunge alla ‘pizzicata’ di ieri a Termoli…

Elena e Alessio di Amici pizzicati a Termoli

Secondo quel che riporta Isa e Chia, una ragazza avrebbe notato Elena e Alessio seduti a un tavolo. Con loro ci sarebbe stata anche la madre di lei. La giovane avrebbe voluto fare una foto ricordo ma la D’Amario e La Padula avrebbero acconsentito a patto che si ritraessero separati. Insomma, una precauzione per non alimentare le voci della cronaca rosa. Precauzione che non ha ottenuto gli effetti sperati visto che Isa e Chia è comunque entrata in possesso dello scatto in cui si vede chiaramente che i due danzatori stanno passando del tempo assieme a Termoli.