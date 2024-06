Amici, è finita tra Megan e Gianmarco: “Zero possibilità di ritorno”

Sembra essere giunta al capolinea la storia tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli. I due ballerini si sono conosciuti quasi due anni fa ad Amici, iniziando proprio dentro la Scuola più famosa d’Italia. Inizialmente, la loro relazione aveva generato parecchio scalpore. I due si conoscevano già prima del programma e, inizialmente, Gianmarco era legato sentimentalmente ad un’altra ragazza. Tuttavia, non è mai stato chiaro come la loro relazione sia giunta al termine e come Gianmarco si sia poi avvicinato a Megan.

Nonostante i pregiudizi, però, la loro storia è andata avanti anche una volta finito Amici. I due ballerini sono andati a vivere insieme, condividendo per più di un anno molto della loro quotidianità e del loro amore sui social. Solo pochi mesi fa, Gianmarco ha preso le difese di Megan a seguito di una forte polemica nata con il suo compagno di Pechino Express, Artem Tkachuk. Obbligato a fare coppia con Megan e a competere con lei, Artem aveva completamente ignorato la ballerina, affermando di voler rispettare la sua fidanzata evitando ogni tipo di interazione con lei.

Insomma, una concezione alquanto retrograda che ha scatenato una marea di critiche. Al che, Gianmarco si è schierato apertamente contro l’attore, difendendo la sua (ex?) fidanzata sui social. Inoltre, sempre a Pechino Express, Megan aveva ricevuto una lettera dal ballerino, dove le dichiarava il suo amore e la invitava a continuare con forza il suo percorso. Alla luce di tutto ciò, la loro storia sembrava andare a gonfie vele. Invece, a distanza di poche settimane, le cose sembrano essere drasticamente cambiate.

Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione arrivatale da una grande fan di Megan e Gianmarco, che ha assicurato che nel fandom dei ballerini tutti sarebbero a conoscenza del fatto che si siano lasciati. “Non c’è nessuna possibilità di recupero, hanno interessi diversi”, ha sottolineato l’utente in questione. L’esperta di gossip ha poi confermato questa versione, annunciando ufficialmente la notizia della rottura tra i due ballerini: “Si lo so, è finita per sempre tra Megan e Gianmarco”.

Ad ogni modo, è necessario specificare che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo. Non resta che attendere per capire se gli ex allievi di Amici confermeranno o meno questa separazione.