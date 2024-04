Pechino Express, caso Artem-Megan: cosa pensa Gianmarco Petrelli

Nel corso dell’ultima puntata di Pechino Express, gli animi tra Artem Tkachuk e Megan Ria si sono scaldati parecchio. L’attore ucraino, noto al pubblico per aver vestito i panni di Pino in Mare Fuori, si è infatti rifiutato categoricamente di interagire con Megan Ria per rispetto della sua fidanzata. Un atteggiamento che non solo ha messo in evidente imbarazzo e difficoltà la sua compagna di viaggio, che è addirittura scoppiata a piangere, ma ha anche generato malcontento sui social. Dopo la reazione della compagna di Artem, Gioia D’Ambrosio, ora anche il fidanzato della Ria, Gianmarco Petrelli, ha voluto dire la sua.

Le parole di Gianmarco Petrelli

Dopo la puntata del reality, andata in onda giovedì 11 aprile, il ballerino di Amici ha voluto dire la sua sull’avvenimento che ha visto partecipi la sua compagna e l’attore ucraino semplicemente mettendo un bel like a un post di Mario Manca per Vanity Fair.

“Nel corso dell’ultima puntata di Pechino Express abbiamo, infatti, assistito alle tribolazioni di Artem, che ha patito non poco il fatto di essere stato momentaneamente messo in coppia con la ballerina Megan Ria. Il motivo? La paura che la sua fidanzata potesse fraintendere qualsiasi tipo di confidenza con la ragazza scambiandola per attrazione. Ci sentiamo comunque di rassicurare Artem sul fatto che non basta scambiarsi un abbraccio o condividere una risata per parlare di tradimento“.

Un discorso a dir poco impeccabile e che in poche parole riassume perfettamente un concetto molto importante: nonostante i tempi siano evidentemente cambiati, purtroppo ancora oggi sono in molti a chiedersi se possa davvero esistere l’amicizia tra uomo e donna. Sembra però impossibile che nel 2024 non si possa andare oltre e accettare una volta per tutte il fatto che in realtà l’amicizia non conosca genere di alcun tipo.

Un concetto che non sembra essere condiviso per niente dal concorrente di Pechino Express. Dal canto suo Petrelli si è dimostrato ancora una volta molto maturo: la speranza è che siano in molti a pensarla come lui ma fortunatamente, stando alle reazioni social provocate dall’atteggiamento di Artem, si direbbe proprio di sì.

Le tribolazioni di Artem

Tutto è nato dalla decisione della produzione di cambiare le squadre e Artem, originariamente in gara con l’amico e collega Antonio Orefice, si è trovato insieme a Megan Ria. Una situazione che sin dall’inizio si è dimostrata alquanto spiacevole, soprattutto perché per i due è stato praticamente impossibile riuscire a trovare un’intesa. Il motivo? La totale chiusura di Artem nei confronti della sua compagna di viaggio: l’attore ucraino si è infatti detto assolutamente convinto di non avere alcun tipo di contatto con la ballerina per, come anticipato, non “mancare di rispetto” alla sua fidanzata.

“Ho tribolazione dentro, non mi fa star bene. Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio. Porto rispetto a tutte le donne, però la mia è un’altra luce, è un mio principio”.

Infine, l’attore ha anche deciso di non dormire nella stessa stanza della ballerina, sempre per lo stesso motivo, e ha quindi passato la notte in una tenda. “Non è un problema dormire da sola, ma non mi sento di andare verso di lui perché c’è un muro. Capisco tutto, però, ho una concezione diversa del rispetto. Rispetto la sua scelta, però non è un concetto che condivido. Non ce la faccio più, mi sento sola“, sono state le parole di Megan Ria difronte al comportamento di Artem.