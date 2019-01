Amici di Maria De Filippi: Antonino Spadaccino ritorna nel talent? L’annuncio

Antonino Spadaccino pronto al grande ritorno ad Amici di Maria De Filippi? L’annuncio sui social manda in delirio i fan

Antonino Spadaccino, a distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici, è ancora oggi uno degli allievi della scuola di Maria De Filippi che il pubblico del programma ricorda con più affetto. Pur avendo un grande talento e una bellissima voce, la strada non è mai stata in discesa per lui e il successo (almeno quello dei grandi numeri) è tardato ad arrivare. Nelle ultime settimane, però, Antonino è ritornato con un pezzo tutto suo e la canzone è stata accolta con così tanto entusiasmo dal web da rilanciare il suo nome e la sua immagine. Di questo, pochi minuti fa, l’ex concorrente di Amici ne ha parlato in una diretta su Instagram. Nella stessa, inoltre, ha inviato tutti gli utenti connessi a prestare attenzione alle sue parole, facendo esplodere di gioia i fan dopo il suo annuncio.

Amici di Maria De Filippi: Antonino Spadaccino pronto a tornare? L’annuncio su Instagram

“Ascoltate bene ciò che sto per dire, perché Wake Up Call (il nuovo singolo di Antonino, ndr) è piaciuta molto, è piaciuta veramente tanto. E c’è stato come un risveglio artistico anche nei miei confronti e sono molto, molto, molto felice di questo” ha esordito dicendo Antonino Spadaccino nella sua diretta. Il cantante, che dopo l’esperienza a X Factor UK è tornato in Italia, ha poi continuato dicendo: “Ci sono autori che già stimavo e ce ne sono nuovi che mi hanno scritto per propormi sessioni di scrittura, brani completamente inediti, sia in italiano che in inglese. Prossimamente ci sarà una promo in un posto a me veramente caro, dove ho fatto un percorso bellissimo”.

Antonino Spadaccino torna ad Amici? I fan chiedono e lui risponde

Adesso, una volta apprese le parole dette da Antonino Spadaccino, è facile capire perché l’annuncio fatto dal cantante abbia portato subito i suoi fan a pensare ad Amici. Tra i commenti lasciati dalle persone con lui connesse, difatti, tantissimi sono stati quelli che hanno chiesto ad Antonino: “Ti rivedremo ad Amici?“. A questa domanda, rimanendo un po’ sul vado, Spadaccino ha risposto: “Chi può dirlo, lì è sempre come tornare a casa”.