Amici, Deddy si racconta: “I caz…toni di Maria e la mia situazione di cuore”

Deddy, al secolo Dennis Rizzi, si gode la popolarità e il successo, ma guai a dire che si è montato la testa. Il giovane cantante, sbocciato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi (è stato scelto da Rudy Zerbi che lo ha seguito lungo tutto il suo percorso nel talent show di Canale Cinque), ha i piedi ben piantati a terra e non smette di sottolineare che mai si scorderà da dove viene. Insomma, parola d’ordine: umiltà. Chiacchierando con Chi Magazine, l’artista ha inoltre parlato del rapporto avuto con Maria nel programma e ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale attuale.

Capitolo radici: Dennis, originario di Torino, prima di ottenere un banco ad Amici viveva la musica come hobby. Il pane se lo guadagnava facendo il barbiere. Per non dimenticare il suo percorso di vita porta sempre una collana con un ciondolo a forma di forbici. Trattasi di un portafortuna, ma soprattutto di un simbolo che gli serve per non perdere il contatto con la realtà: “Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa. Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”.

L’hobby è diventato professione: l’8 ottobre uscirà l’album “Il cielo contromano su Giove”. Un sogno che si realizza per Deddy che tiene però a precisare che il passaggio dall’essere un cultore di musica all’esserne un professionista e artista blasonato non è giunto per caso, in modo naturale, cioè senza sforzo. Dietro a ogni traguardo si nasconde lavoro duro, tenacia e sudore. Dennis lo ha capito anche grazie a Maria De Filippi ed ai suoi “caz…toni” ad Amici.

Quando Chi gli domanda quale sia stato l’insegnamento più prezioso che le ha dato la moglie di Maurizio Costanzo, Deddy non ha dubbi e risponde: “La costanza”. Quindi argomenta: “Di questo non le sarò mai abbastanza grato. I ‘caz…toni’ che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere”.

Nella scuola di Amici, Rizzi non solo ha iniziato a coltivare concretamente i suoi sogni artistici ma anche conosciuto più da vicino l’amore, legandosi alla danzatrice Rosa Di Grazia. Una storia seguitissima dai telespettatori che è naufragata poco dopo la conclusione del cammino dei due giovani all’interno della trasmissione Mediaset. Di recente, però, si è parlato di avvistamenti e di un presunto ritorno in love. Come stanno realmente le cose? Il cuore di Deddy batte per qualcuna? Per Rosa? “No, è libero e vola con me”.