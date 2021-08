Amici Deddy, censura Instagram: “Troppo odio, curatevi”, cos’è successo

Si torna a parlare di Deddy di Amici 20 e stavolta non per il gossip, né purtroppo per la sua musica. Il giovane di Torino si è sfogato sui social dopo aver ricevuto un sfilza di insulti da parte di un leone da tastiera. Instagram ha eliminato la storia di Deddy, però, perché contenente troppa cattiveria. Nella storia eliminata, Deddy ha pubblicato lo screen di una chat piena di insulti. La persona che si è presa la briga di scrivere a Deddy più volte, insultandolo, lo ha fatto anche a distanza di giorni. Una vera e propria ossessione, insomma, non solo un messaggio casuale, ma odio. Come ha detto il cantante stesso è cattiveria di cui certa gente dovrebbe liberarsi.

Ma purtroppo siamo di nuovo qui a dare notizie simili, di gente che non riesce a tenere le dita a freno e riversa sui personaggi famosi, chi più e chi meno, odio e frustrazione. Deddy è stato definito da questo hater prima “schifoso” poi “grande figlio di put…”. Non contento, dopo qualche giorno l’hater è tornato all’attacco, scrivendo stavolta intenzionalmente. Non ha risposto a una storia, come la prima volta, ma è andato appositamente sul profilo dell’ex allievo di Amici per insultarlo. Nella nuova pioggia di insulti e offese, stavolta Deddy ha dovuto leggere anche critiche alla sua musica. “Stonato come una campana”, “patetico e imbarazzante” sono una parte di insulti. Poi il gran finale, per modo di dire: “Spero che schiatti il prima possibile”.

Deddy è stato fin troppo gentile sia nella risposta data a questa persona, se così si può definire, sia nel nascondere il nickname. Instagram però ha provveduto subito a eliminare la storia in questione, sebbene non fosse opera di Deddy. Lui ha solo postato la chat invitando certa gente a curarsi la cattiveria e a essere più civili. Instagram ha eliminato la storia di Deddy perché troppo piena di odio. Appena si è accorto della cosa, Deddy si è sfogato su Twitter così:

“Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo , curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!”

La questione non è passata inosservata proprio su Twitter, dove i fan si sono subito schierati dalla parte del cantante. Deddy è stato insultato su Instagram e, probabilmente, anche segnalato per i messaggi pieni di odio, sebbene non fossero suoi. Oltre al danno anche la beffa, insomma.

Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica !???? — sonodeddy (@sonodeddy) August 27, 2021