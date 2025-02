Amici, Deborah Iurato incinta: sesso del bebé e fidanzato ‘segreto’

Un ex vincitrice di Amici diventerà mamma. Di chi si tratta? Della bella Deborah Iurato, ve la ricordate? La cantante che ha alzato la coppa della 13esima edizione dell’amato talent show di Maria De Filippi ha dato la lieta notizia sui suoi canali social con grande emozione.

L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, una nota con dolci emoji: “I cuori colmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più! – ha scritto Deborah – Mamma, Papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti! Ti aspettiamo”. Ad accompagnare queste parole colme d’amore un cuoricino blu, un probabile indizio sul sesso del nascituro che parrebbe essere un bel maschietto. Thiaghino, come si evince dalle foto che completano il carosello, è il cagnolino della Iurato, ma chi è il futuro papà, nonché dolce metà della vincitrice di Amici?

Deborah Iurato futura mamma: chi è il compagno e futuro papà

La dolce attesa è il coronamento del sogno d’amore della cantautrice siciliana con il compagno Placido Salamone. I due sono sempre stati molto riservati e hanno vissuto la relazione lontano dai riflettori, ma cosa sappiamo di lui? Placido condivide con Deborah una grande passione per la musica, tanto da farne non solo un passatempo ma un vero e proprio lavoro. Il compagno della Iurato è infatti un famoso produttore e chitarrista. Molte le collaborazioni con artisti illustri del calibro di Adriano Celentano, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Con quest’ultimo, Placido ha girato l’Italia in tour più volte, postando foto e video insieme. La musica è al centro della vita dei due giovani innamorati e, sicuramente, il piccolo in arrivo non potrà che amarla a sua volta. Centinaia i commenti di amici e fan sotto il post della cantante che si congratulano con la coppia. Tra i vari anche le parole di alcuni colleghi artisti… Tre cuori rossi da Alessandra Amoroso, tanto amore da Bianca Atzei e non poteva mancare un pensiero anche da parte del compagno di avventure sanremese Giovanni Caccamo: “Tesorooooo auguri a voi, che bellissima notizia”.

Deborah Iurato: la carriera dopo Amici

La cantante è nota al grande pubblico per aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi ben 11 anni fa, nel 2014 infatti ha alzato la coppa della 13esima edizione del programma. Due anni dopo aver partecipato ad Amici, nel 2016 ha preso parte al Festival di Sanremo accanto a Giovanni Caccamo con la canzone “Via da qui”, conquistando il terzo posto nella manifestazione canora più famosa in Italia. Pochi mesi dopo la giovane artista ha partecipato anche a Tale e Quale Show, aggiudicandosi la vittoria. Ha poi proseguito la sua carriera musicale pubblicando i singoli “Ma cosa vuoi?”, “Voglia di gridare” e “Out of Space”. Fino allo scorso dicembre la Iurato è stata impegnata in un tour con la Women Orchestra, e ora è pronta anche a diventare mamma.