Alessandra Amoroso, nel video spunta De Filippi: la scena è virale

Il legame tra Alessandra Amoroso e Maria De Filippi è sempre stato speciale. Sin da quando la nota cantante ha preso parte al talent show di Amici, non ha mai smesso di volere bene alla padrona di casa. Il sentimento è reciproco e la conduttrice l’ha dimostrato più di una volta. Ora un video condiviso dall’ex allieva sui social network, in cui spunta proprio Maria, sta facendo il giro del web. Questo anche perché è raro vedere ‘Queen Mary’ su un social. Infatti, la conduttrice non ama usare queste piattaforme, tanto che non ha neppure un suo profilo ufficiale.

In questi mesi la Amoroso, che a fine estate è finita al centro del gossip per un presunto ritocchino, sta tenendo i fan col fiato sospeso, in quanto sta lavorando al massimo per le sue canzoni e per sorprendere il pubblico che la segue. Per tutto il mese di dicembre, la cantante girerà i principali palasport italiani, con il nuovo tour. In attesa di vederla esibirsi sui palchi, ecco che Alessandra fa ritorno a casa. Le anticipazioni della nuova registrazione della puntata di domenica di Amici annunciano la presenza della Amoroso tra gli ospiti.

In questa occasione, la cantante ha presentato a sorpresa il suo nuovo singolo. Dunque, i suoi fan non possono assolutamente perdersi la puntata del talent show di Canale 5 che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024. La canzone è intitolata Si Mette Male e verrà pubblicata su tutte le piattaforme digitali il prossimo 1 novembre. Nel frattempo, oltre a fare ritorno nello studio in cui ha dato inizio alla sua carriera, la Amoroso fa una sorpresa ai fan con un video con Maria De Filippi sui social.

Scendendo nel dettaglio, Alessandra ha condiviso un breve filmato su TikTok in cui si riprende in primo piano e sistema i suoi capelli. A un certo punto, è possibile vedere a sorpresa ‘Queen Mary’ che passa la De Filippi. La conduttrice ha un cane bianco in braccio e non presta attenzione alla Amoroso che si sta riprendendo con il proprio smartphone, anzi passa dritta per la sua strada. Nel vederla passare alle sue spalle, la stessa cantante fa un’espressione di stupore.

Il video sta facendo il giro del web, con i fan dei programmi di Maria felici di vederla sui social network, anche se di spalle e in un breve filmato. Ora non resta che attendere per scoprire il nuovo singolo della Amoroso, che di sicuro entrerà nella classifica delle canzoni preferite dei suoi tantissimi fan.