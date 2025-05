Amici, Daniele svela chi è la prima persona che ha chiamato dopo la vittoria

Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi e la gioia è ancora immensa per la vittoria di Daniele Doria. Un trionfo davvero inaspettato, dal momento in cui Daniele è stato forse il ballerino più sottovalutato dai giudici del talent nel corso di questo serale, ma sicuramente quello più apprezzato dal pubblico. Infatti durante questo periodo nel programma ha dimostrato di essere davvero un talento meritevole di attenzioni. Per lui il programma non è stato solo lavoro, ma anche legami importanti nati proprio sotto ai riflettori. Infatti Daniele, ospite all’evento Fiat di Milano, ha raccontato di aver chiamato subito Alessio Di Ponzio dopo la vittoria, ancor prima di sentire la sua famiglia.

Un particolare che ha emozionato molto i fan dei due ballerini, che hanno avuto la possibilità di affezionarsi a loro durante il loro percorso nel talent, fino a che purtroppo Alessio non si è infortunato ed è stato costretto a lasciare la scuola e ad abbandonare, momentaneamente, il suo sogno.

la prima persona che Dani ha chiamato dopo la finale é stata Alessio

io mi strappo il cuore per voi bamboli 😭😭 #Amici24 — martina (@_m4rtina____) May 21, 2025

Amici, l’affetto smisurato tra Alessio e Daniele

Alessio e Daniele si sono conosciuti all’interno del talent lo scorso settembre e, settimana dopo settimana, si sono legati sempre di più l’uno all’altro. Proprio per questa ragione quando Alessio è stato costretto a lasciare la scuola per un infortunio, è stato un momento piuttosto triste per entrambi, anche per Daniele che si è ritrovato da un momento all’altro senza la persona a cui si era legato di più e che era diventato in tutto e per tutto il suo sostegno.

Per via della distanza, Alessio e Daniele non hanno ancora avuto la possibilità di rincontrarsi ma sicuramente ci sarà l’occasione di passare un po’ di tempo insieme. Soprattutto prima che Alessio, a fine estate, non dovrà partire per tornare nella scuola di Amici: infatti, dopo il suo infortunio, gli è stato promesso nuovamente un banco nella scuola per la prossima edizione. E i loro fan a questo punto si augurano fortemente di vedere, tra un anno, Daniele consegnare la coppa del vincitore direttamente nelle sue mani.